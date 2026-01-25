От койотов до ястребов: Китай разрабатывает ШИ-алгоритмы для новейших боевых дронов

Китай использует инстинкты животных для создания непобедимых роев дронов

В одном из ведущих военных университетов Китая инженерам, изучающим боевые действия беспилотников, нужен был способ имитировать столкновения между стаями дронов в режиме реального времени. Они обратились за вдохновением к природе.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Наблюдая за тем, как ястребы выбирают добычу, они научили оборонительные дроны выделять и уничтожать самые уязвимые вражеские самолеты. С другой стороны, атакующие дроны научили уклоняться от защитников, обученных ястребами, на основе поведения голубей. В тесте «пять на пять» ястребы уничтожили всех голубей за 5,3 секунды.

Это исследование принесло инженерам патент в апреле 2024 года — одну из сотен, выданных за последние годы китайским оборонным компаниям и университетам, связанным с военными, за достижения в роевом интеллекте.

В холодной войне за разворачивающийся между США и Китаем искусственный интеллект военное использование этой технологии быстро стало одной из самых горячих сфер конкуренции. Это также одна из самых опасных, поскольку желание получить преимущество давит на командиров, чтобы те передали все больше и больше боевых возможностей машинам.

Патентные заявки, тендеры на государственные закупки и исследовательские работы, рассмотренные изданием The Wall Street Journal, свидетельствуют о том, что китайские вооруженные силы уделяют большое внимание использованию искусственного интеллекта для развертывания роев дронов, роботов-собак и других автономных систем. Идея состоит в том, что они могут подавить врагов или свести непроницаемую оборону от угроз с минимальным вмешательством человека.

Эра искусственного интеллекта положила начало новому стилю ведения войны, «управляемому алгоритмами, с беспилотными системами как основной боевой силой и роевыми операциями как основным видом боя», — написала группа китайских военных теоретиков в октябре 2024 года. Они сравнили последствия искусственного интеллекта с изобретением пороха.

В издании напоминают, что дроны стали ключевым оружием на полях сражений Украины, где стратегии и технологии их использования быстро развивались под давлением реальных боевых действий.

Рои дронов могут использоваться как приманки, заставящие врага тратить боеприпасы; как шпионы и как разрушительное оружие, способное уничтожать вражеских солдат и танки в самоубийственных миссиях.

Сочетание искусственного интеллекта с работами позволяет Китаю использовать свое преимущество в аппаратном обеспечении, поскольку китайские заводы уже способны выпускать миллион или более дешевых, мощных дронов каждый год — то, чего США не смогли сделать. Из-за более слабой цепочки поставок технологий США производят дроны десятками тысяч единиц и по ценам, что в разы выше.

Конкуренция между американскими и китайскими военными по стаям дронов продолжается по меньшей мере десять лет. В 2015 году один пилот успешно управлял 50 дронами одновременно во время испытаний в Военно-морской аспирантуре в Калифорнии, установив мировой рекорд. Китайская государственная оборонная компания побила рекорд в следующем году. Эта тенденция повторилась в 2017 году.

Сегодня дроны, используемые на поле боя в Украине и Газе, более быстрые, маневренные и надежные, что позволяет их операторам проноситься по зоне боевых действий, как в видеоигре. Они также развивают способность самостоятельно отслеживать и уничтожать цели.

Поскольку дроны стали дешевле и мощнее, научно-фантастические представления об армиях роботов на базе искусственного интеллекта, столкнувшихся на поле боя, стали ближе к реальности. Недавний всплеск исследований интеллекта дронов порождает поток новых или обновленных алгоритмов, многие из которых смоделированы по мотивам поведения групп животных, теоретически дающих большому количеству дронов правила того, как действовать и реагировать согласованно для выполнения миссии.

Расширенный искусственный интеллект может уменьшить эту уязвимость, позволяя дронам автоматически отслеживать друг друга, а также идентифицировать цели и выявлять препятствия, которых следует избегать. Но найти достаточно данных для обучения надежным моделям сложно. Так же сложно соединить модель самообучающегося искусственного интеллекта с системами, разработанными человеком, управляющими другими частями дрона.

Китай все равно продвигается вперед. Симуляция противостояния ястреба и голубя, проводимая китайскими исследователями, отражает то, что американские эксперты по беспилотникам называют сильными и слабыми сторонами стремления Китая к роевому интеллекту.

Другая работа китайских исследователей использует подобный подход, настраивая алгоритмы на основе поведения муравьев, овец, койотов и китов, чтобы добиться теоретических улучшений в способности беспилотных систем к взаимодействию.

Ранее сообщалось, что Россия использовала «Шахеды» из Starlink для охоты на украинские вертолеты.