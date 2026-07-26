От Москвы отворачиваются даже партнеры: три страны публично выступили против РФ

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия все больше теряет авторитет среди государств, с которыми он пытается сохранять или расширять сотрудничество. В последнее время дипломатическое недовольство действиями Москвы выразили Индия, Азербайджан и Ботсвана.

Об этом говорится в отчете Службы внешней разведки.

Индия выразила протест из-за выходящего из порта Одессы российского ракетного удара по сухогрузу MV Golden Leo. В результате атаки погибли четверо граждан Индии. В МИД страны подчеркнули, что удары по коммерческим судам и гибель гражданских неприемлемы.

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Азербайджан передал Москве ноту протеста из-за атаки на автозаправочную станцию компании SOCAR в Николаевской области. Баку потребовал провести расследование и соблюдать международные обязательства по защите гражданских объектов.

"Позже президент Азербайджана официально заявил о готовности страны полностью заменить россию на нефтегазовом рынке Европы. Это в очередной раз подчеркнуло утрату статуса РФ как надежного энергетического партнера и полноправного члена ведущих европейских институций, которым она себя когда-то считала", - говорят в Службе.

Ботсвана также выступила с заявлением из-за роста количества случаев обманной вербовки ее граждан для участия в войне против Украины на стороне России.

В СЗРУ отметили, что подобные дипломатические демарши свидетельствуют о постепенном дистанцировании международных партнеров от Москвы.

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"Агрессивное поведение России все больше отвращает международных партнеров от сотрудничества с Москвой", - подытожили в ведомстве.

Напомним, на днях Владимир Путин испытал унижение после того, как один из его ключевых союзников — президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев призвал его «заморозить» войну в Украине.

В Омске на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Токаев неожиданно обратился к Путину из-за войны. Он подчеркнул, что «природа этого конфликта не совсем ясна для многих», в том числе и для Анкары. Кроме того, он призвал искать пути к прекращению войны.

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