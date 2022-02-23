От Наполеона до матрешки: по всему миру рисуют карикатуры на агрессию Путина на Донбассе

От Наполеона до матрешки: по всему миру рисуют карикатуры на агрессию Путина на Донбассе

Рисунки художников из разных стран в основном вызывают не смех, а тревогу.

Агрессия России против Украины вызвало не только санкции от мировых государств и осуждение со стороны политиков в разных странах мира. Вторжение Путина на Донбасс стало причиной появления десятков не столько веселых, сколько тревожных карикатур, публикуемых в соцсетях.

ТСН.ua собрал некоторые наиболее меткие работы карикатуристов из разных стран.

Многие авторы сатирических рисунков используют символы русской культуры, чтобы высмеивать российского президента. Бельгийский художник Lectrr, например, превратил Путина в матрешку, чтобы показать как работает "русская дипломатия".

Голландский художник Маартен Вольтеринк изобразил ужас в глазах украинцев из-за утраты территорий и угроз от Путина.

Латвийский карикатурист Земгус Захаранс в подписи к рисунку отметил, что Россия убивает надежду на мир, но ее правитель указывает на Украину. "Это они" — говорит надпись на иллюстрации.

Карикатуристы упоминают также о длинном столе, за которым Путин вел переговоры, в том числе с французским президентом Макроном. Как в сказке о Пиноккио, у Путина во время лжи на переговорах начал расти нос. "Теперь понятно для чего был нужен такой стол", — отмечают в комментариях.

Словацкий художник считает, что Путин неправильно понял происхождение названия Украина и решил "украять" (отрезать) кусок территории, словно торт.

Венесуэльский карикатурист Фернандо Пинилья выразил свое видение текущей ситуации, изобразив Путина как символ смерти.

Французский художник Parameter Exogène предположил, что Путин страдает от комплекса Наполеона, ввиду его малого роста.

Напомним, в Германии во время карнавального шествия планируют пронести карикатурную фигуру Путина.

Путин стал героем карнавала в Германии

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