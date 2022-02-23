От Наполеона до матрешки: по всему миру рисуют карикатуры на агрессию Путина на Донбассе

Рисунки художников из разных стран в основном вызывают не смех, а тревогу.
Агрессия России против Украины вызвало не только санкции от мировых государств и осуждение со стороны политиков в разных странах мира. Вторжение Путина на Донбасс стало причиной появления десятков не столько веселых, сколько тревожных карикатур, публикуемых в соцсетях.
ТСН.ua собрал некоторые наиболее меткие работы карикатуристов из разных стран.
Многие авторы сатирических рисунков используют символы русской культуры, чтобы высмеивать российского президента. Бельгийский художник Lectrr, например, превратил Путина в матрешку, чтобы показать как работает "русская дипломатия".
#cartoon #oekraine #rusland #poetin (via https://t.co/8WGnk3Opbs ) pic.twitter.com/0ihWeJckm4— lectrr (@lectrr) 23 Feb 2022
Голландский художник Маартен Вольтеринк изобразил ужас в глазах украинцев из-за утраты территорий и угроз от Путина.
#UkraineRussiaCrisis #Donbass #Donetsk #Luhansk #Kyiv #Putin ... @mwcartoons pic.twitter.com/gsWJaC9sKa— actualiteitjunk (@actualiteitjunk) 22 Feb 2022
Латвийский карикатурист Земгус Захаранс в подписи к рисунку отметил, что Россия убивает надежду на мир, но ее правитель указывает на Украину. "Это они" — говорит надпись на иллюстрации.
'It's their fault!' Всем известно о том, что @todoy's cartoon by @zemguszaharans. More cartoons: https://t.co/Oj6r8LQzys #Russia #Putin #Ukraine #peace #blame pic.twitter.com/dfZ0r4Bwqc– The Cartoon Movement (@cartoonmovement) February 23, 2022
Карикатуристы упоминают также о длинном столе, за которым Путин вел переговоры, в том числе с французским президентом Макроном. Как в сказке о Пиноккио, у Путина во время лжи на переговорах начал расти нос. "Теперь понятно для чего был нужен такой стол", — отмечают в комментариях.
#Poetin #Rusland #Oekraïne ... @lectrr pic.twitter.com/4uMNpg3Rf9— actualiteitjunk (@actualiteitjunk) 22 Feb 2022
Словацкий художник считает, что Путин неправильно понял происхождение названия Украина и решил "украять" (отрезать) кусок территории, словно торт.
Венесуэльский карикатурист Фернандо Пинилья выразил свое видение текущей ситуации, изобразив Путина как символ смерти.
#putin = Письмо.— Fernando Pinilla (@FMPinilla) 22 Feb 2022
• #dibujolibre per @DLasAmericas
• #caricatura #Cartoon #Rusia #ucrania #usa #EEUU #politicalcartoon pic.twitter.com/tcHJfVVUQI
Французский художник Parameter Exogène предположил, что Путин страдает от комплекса Наполеона, ввиду его малого роста.
Merci @cartoonmovement ! pic.twitter.com/rJJSghAI6h— PARAMETRE EXOGENE (@PExogene) February 22, 2022
Напомним, в Германии во время карнавального шествия планируют пронести карикатурную фигуру Путина.
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