От него исходит опасность: Байден не уверен в мирной передаче власти, если Трамп проиграет выборы

Байден дал первое интервью после того, как снял свою кандидатуру по выборам.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не уверен, что в случае поражения Дональда Трампа на выборах удастся мирно передать власть.

Об этом информирует CBS News.

Во время своего первого интервью после того, как он снял свою кандидатуру по выборам, Байден рассказал об угрозе, исходящей от бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

На вопрос журналиста о том, уверен ли Байден, что в январе 2025 года состоится мирная передача власти, президент США ответил, что нет.

"Если Трамп проиграет, я в этом совсем не уверен. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что "если мы проигрываем, будет кровавая бойня, выборы придется украсть". Посмотрите, что они сейчас пытаются сделать в местных исполнительных округах, где люди подсчитывают голоса", — сказал Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что Гаррис и Трамп имеют равные шансы на победу.

Кроме того, мы также информировали, что Трамп после обмена заключенными передал Путину приветствие.

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