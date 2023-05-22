"От неудачницы до Барби": девушка считала себя безобразной, поэтому "купила" новое лицо за $30 тысяч (фото)

Девушка начала эксперименты со своей внешностью в возрасте 16 лет.

Блогерша Миа Дио призналась, что потратила более 30 000 долларов на новое лицо, потому что она утверждала, что была "безобразной". Но теперь, когда она усовершенствовала свой облик, девушка говорит, что ее лицо не двигается и она больше не узнает себя.

Об этом пишет New York Post.

В видео на YouTube, которое собрало 819 000 просмотров, Дио поделилась всеми косметическими процедурами, которые она совершила, со своими 78 000 подписчиками.

Дио характеризует свой путь как "от неудачника к Барби".

Эта ютуберка рассказала, что начала совершенствовать свою внешность еще в молодом возрасте, а первым шагом было поправка губ с помощью филлера в 16 лет и для этого ей пришлось использовать фальшивый паспорт.

Дио характеризует свой путь как "от неудачника к Барби". Фото: Mia Dio/Instagram

После того, как девушка впервые увеличила губы, она стала утверждать, что стала "зависимой" от филлеров для губ и постоянно возвращалась за новыми, желая "выглядеть как кукла Bratz".

Она призналась, что в то время, когда начала использовать филлер, она выбирала самый дешевый доступный вариант, поэтому ее губы были бугорчатыми, не двигались и были "большими" для ее лица.

Девушка призналась, что в то время, когда начала использовать филлер для губ, она выбирала самый дешевый доступный вариант. Фото: Mia Dio/YouTube

Когда девушке было 19, у нее растворилась часть филлера, и в итоге остались ее нынешние губы. После этого ей пришлось исправить, поскольку она делала их ровными с помощью макияжа примерно полтора года.

Некоторое время Дио пользовалась только филлерами для губ, но после окончания средней школы у нее было достаточно денег, чтобы сделать себе нос, что стоило ей 5000 долларов.

"Результат выглядит очень похожим на мой естественный нос, лишь немного угловатее, что просто "подняло" мое лицо", — сказала она о своей операции на носу.

После ринопластики Дио некоторое время воздерживалась от косметических процедур – пока не начала делать ботокс. Фото: Mia Dio/YouTube

После ринопластики Дио некоторое время воздерживалась от косметических процедур – пока не начала делать ботокс. Теперь Дио регулярно делает "baby-ботокс" на лбу.

По данным Cosmetic Skin Clinic, "baby-ботокс" является профилактическим средством, в то время как обычный ботокс является корректирующим.

Дио утверждает, что у нее очень выразительное лицо, и она всегда корчит гримасы на камеру, и она стала замечать, что у нее появилось несколько морщин на лбу, поэтому она применила ботокс, чтобы сделать лоб гладким — и она заметила, что это также подтянуло ее брови вверх.

Девушка также принялась экспериментировать с "лисьей подтяжкой глаз", когда прокладывают нить под кожу и подтягивают ее. “Хотя экспериментировать с этим было действительно интересно, результаты сохраняются недолго. Больше всего, вы будете видеть результаты в течение трех месяцев”, — объяснила Дио.

Миа Дио в 14 лет – к изменению своей внешности. Фото: Mia Dio/Instagram

Затем Дио исправила зубы после того, как отправила сообщение в TikTok турецкой стоматологической клинике в Бодруме, работавшей с блоггерами. В социальной сети Дио имеет 5,2 миллиона подписчиков.

Ей поставили 20 фарфоровых виниров. Поскольку девушка влиятельная, она получила скидку на процедуру, которая стоила бы 5500 долларов, что включало бы лечение, отель и роскошный транспорт. Но рейсы в Турцию не включены в цену, которая, по словам Дио, составляет минимум 1000 долларов на человека.

Затем она не встретила знаменитого инъекционного врача в Майами, штат Флорида, которого она называет доктором Роном. Девушка обратилась к нему, и, когда он спросил, что она хочет сделать, она ответила, что хочет сделать все, что он рекомендует.

Дио отметила, что когда она делала все, что предложил доктор Рон, ее лицо уже полностью занемело, поэтому она не чувствовала, что с ней делали.

Дио отметила, что когда она делала все, что предложил доктор Рон, ее лицо уже полностью занемело, поэтому она не чувствовала, что с ней делали. Фото: Mia Dio/Instagram

Врачи отретушировали ей ботокс, укололи филлер под глазами, добавили немного филлера на скулы, уложили нити под кожу, чтобы поднять жир на щеках и повернуть его назад – что она делает примерно каждые 10 месяцев.

Не так давно Дио также сделала инъекцию ботокса для челюсти.

Последней процедурой Дио стало увеличение груди от A-cup до двойного D.

Последней процедурой Дио стало увеличение груди. Фото: Mia Dio/Instagram

Девушка прокомментировала: «Я считаю, важно отметить, что косметические процедуры или пластическая хирургия не предназначены для решения проблем самооценки. Хотя это может помочь.

Напомним, модель Beshine, которая имеет огромную силиконовую грудь хочет сделать ее еще больше. Прелести звезды XXX размера.

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