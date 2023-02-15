От нового Международного фонда Украина получит военную помощь на 200 млн. фунтов: что в перечне

Первый пакет будет включать в себя артиллерийские боеприпасы, средства морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части для техники, в том числе для танков.

Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания согласовали содержание первого пакета военной помощи в рамках многомиллионного финансирования Международного фонда для Украины (МФУ).

Об этом сообщили в британском министерстве обороны.

Перечисленные страны вместе с Исландией и Литвой внесли коллективный вклад в фонд на общую сумму более 520 миллионов фунтов стерлингов.

Стоимость первого пакета помощи составит более 200 миллионов фунтов стерлингов (около $225 млн) и будет включать артиллерийские боеприпасы, средства морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части для техники, в том числе для танков.

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"Этот комплект оборудования обеспечит значительный прирост боеспособности Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свою страну", — сказал министр обороны Великобритании Бен Воллес.

Первый пакет поддержки МФУ получил заявки от британских и международных промышленных поставщиков, чтобы удовлетворить приоритетные потребности Украины в летальном и нелетальном оборудовании. Более 40 стран подали более 1500 предложений в 11 отраслях.

Создание нового фонда в августе прошлого года инициировала Великобритания. Фонд обеспечит стабильное поступление средств не только на закупку жизненно необходимого нового вооружения, но и на техническое обслуживание и ремонт имеющихся средств, а также на обучение личного состава Вооруженных Сил Украины.

Напомним, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию страна может передать нам ракеты Harpoon и Storm Shadow.

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