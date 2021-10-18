От осложнений коронавируса скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Он был первым чернокожим главой Госдепа.

В понедельник, 18 октября, в возрасте 84 лет умер первый чернокожий государственный секретарь США Колин Пауэлл. Он был главой Госдепа в нескольких республиканских администрациях и влиял на формирование американской внешней политики в последние годы 20-го века и первые годы 21-го.

Об этом сообщили родственники покойного на его Facebook-странице.

Причиной смерти Колина Пауэлла называют осложнения, вызванные Covid-19.

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"Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший государственный секретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, умер сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID -19", — написала его семья в соцсети, отметив, что покойный был полностью вакцинирован.

Колин Пауэлл был профессиональным солдатом, прошел войну во Вьетнаме. Его популярность как политика особенно возросла после победы коалиции под руководством США во время войны в Персидском заливе. В середине 1990-х годов он считался претендентом на то, чтобы стать первым чернокожим президентом США.

Напомним, 13 октября умер Виктор Брюханов, возглавлявший Чернобыльскую АЭС от времени ее строительства до трагической аварии в 1986 году. Ему исполнилось 85 лет.

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