От Парижа в Вашингтон – кадровая перестановка Пашиняна меняет вектор

© Associated Press

Реклама

Об этом говорится в статье 5 канала.

Год спустя после подписания Вашингтонской декларации Вашингтон, Баку и Ереван 10 августа подтвердили курс на выполнение договоренностей от 8 августа 2025 года — реализацию TRIPP, взаимное признание суверенитета и развитие новых транспортных и экономических связей. Франция осталась вне этого формата, а Пашинян до сих пор не выступил с инициативой включить ее в состав участников проекта.

Реклама

В Париже это восприняли болезненно. 13 февраля Le Journal du Dimanche назвал соглашение по TRIPP «серьезным ударом по Франции… фактически изменой». Издание подчеркнуло, что по условиям 99-летней аренды США получают 75% контроля над компанией, ответственной за строительство дорог, мостов и железнодорожных путей, тогда как Париж оказался «полностью исключен из этого крупного регионального проекта».

Реклама

Еще одним ударом по французским позициям стала кадровая перестановка в окружении Пашиняна. 31 июля Араик Арутюнян, один из ключевых руководителей французского направления в правительстве, покинул пост руководителя аппарата премьер-министра Армении. Как утверждают источники в спецслужбах, Арутюняна завербовала французская разведка, и он передавал Парижу информацию о внутриполитических процессах и планах команды Пашиняна.

Арутюнян долго оставался одним из главных каналов связи Парижа с армянским правительством, поддерживая контакты с французскими дипломатами и представителями государственных структур. Во время визита Эммануэля Макрона в Ереван в мае 2026 г. он входил в узкий круг армянских чиновников, сопровождавших французского президента.

На его место Пашинян назначил Лилит Макунц — бывшую посла Армении в США. На фоне TRIPP такая замена стала еще одним сигналом смещения баланса внутри западного направления Еревана в пользу Вашингтона. В результате Париж одновременно остался вне важного регионального проекта и потерял влиятельную фигуру в аппарате Пашиняна.

Впрочем, это не значит, что Армения просто сменяет Францию ​​на США. Ереван не отказывается от контактов с Москвой даже на фоне российского торгового давления и усиления поддержки со стороны ЕС. После июньских выборов Пашинян продолжил контакт с российским руководством и участие Армении в механизмах ЕАЭС, хотя в конце мая РФ начала вводить ограничения на импорт ряда армянских товаров.

Реклама

В свою очередь Евросоюз усилил поддержку Еревана: 19 июня Еврокомиссия направила Армении €34 млн, а 2 июля подтвердила еще €18 млн в рамках общего пакета на €52 млн. В тот же день Брюссель объявил о мерах по облегчению доступа армянских товаров на рынок ЕС. Однако ни российские ограничения, ни европейская поддержка не привели к отказу Еревана от российского направления.

Перестановка в аппарате Пашиняна хорошо показывает, кто сегодня усугубляет позиции в Ереване, а кто их теряет. Тем не менее, кадровая переориентация на американское направление еще не определяет всей внешней политики страны. Наряду с Вашингтоном и поддержкой Брюсселя в нем остается российский экономический трек, от которого Армения пока не отказывается.

Новости партнеров