От платежей до обмена сообщениями: Маск хочет превратить Twitter в "приложение для всего"

Приложение будет совмещать коммуникации, мультимедиа и "возможность управлять всем вашим финансовым миром".

Владелец платформы микроблогов Twitter, американский миллиардер Илон Маск пояснил, что его решение изменить логотип Twitter на "Х" в первую очередь будет преследовать цель превратить Сеть в широкую платформу для коммуникаций и финансовых транзакций.

Об этом говорится в сообщении Маска в Twitter.

Ребрендинг Twitter означает, что Маск пытается превратить выкупленную за 44 миллиарда долларов Сеть в "приложение для всего", напоминающее китайский WeChat. Это приложение, которым пользуется значительная часть китайцев, включая платежи и обмен сообщениями, а также для онлайн-финансовых услуг, таких как потребительские кредиты.

Приложение будет совмещать коммуникации, мультимедиа и "возможность управлять всем вашим финансовым миром".

Главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино заявила, что X будет включать функции финтеха, такие как платежи и банковские операции.

"Доходы от рекламы в Twitter упали вдвое, как недавно написал Маск, а больший конкурент Meta Platforms в этом месяце выпустил прямого конкурента со своим приложением Threads. Ребрендинг Twitter в X привлек внимание к социальной платформе, хотя, по мнению медиа-экспертов и аналитиков, это вряд ли компенсирует потери.

Напомним, что в воскресенье, 23 июля, владелец платформы микроблогов Twitter американский миллиардер Илон Маск намекнул на вид нового логотипа, который заменит хорошо известную синюю птичку.

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