От преступника до "защитника": в РФ – исторический рекорд по сокращению количества заключенных

В России недосчиталось 100 тысяч зэков. Их отправили воевать в Украину – и это гораздо большая цифра, чем было известно ранее, пишет The Washington Post.

Сейчас российская армия сильно зависят от заключенных, которых забирают из колоний с обещанием помилования. Эту практику основал покойный босс ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который год назад начал вербовать осужденных для войны в Украине и собрал 50-тысячную армию.

Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов сообщил, что численность заключенных в России до февраля 2022 года составила около 420 тыс. человек, а сейчас она снизилась до исторического минимума – примерно до 266 тыс. человек.

Открытие Вуколова ошеломило россиян

"Это шокирующая цифра", – сказала Ольга Романова, директор правозащитной организации "Русь сидящая". "В начале (полномасштабной. – Ред.) войны было 420 тысяч узников, а мы знаем, что Пригожин взял около 50 тысяч. Обычно приток новых заключенных людей примерно одинаков, поэтому сейчас мы должны видеть цифру ближе к 400 тысячам".

"Это означает, что Минобороны РФ, вероятно, привлекло на войну более 100 тысяч человек", — добавила она. Кроме того, Романова обратила внимание, что часто россиян вербуют на войну в СИЗО еще до того, как их дела дошли до суда.

Русскоязычное издание "Медиазона", освещающее российскую систему правосудия, подсчитало, что в 2023 году в России количество заключенных — уже осужденных и отбывающих наказание в колонии — сократилось на 54 тыс. человек, но трудно определить, всех ли было отправлено на фронт.

Согласно проекту федерального бюджета России на 2024–2026 годы, несмотря на значительное сокращение количества заключенных, пенитенциарная служба РФ расширяется, а ее бюджет должен увеличиться на треть. Романова отметила, что средства пойдут на расширение и без того амбициозного плана строительства еще десятков изоляторов и колоний на оккупированных территориях Украины.

Напомним, что в Украине предложили мобилизовывать в армию заключенных. Нардеп Сергей Рахманин пояснил, какие риски несет такая инициатива.

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