"Повар Путина" ранее открещивался от своей причастности к частной армии наемников, воюющих в частности в Украине, и добился опровержения в судебном порядке.

Суд будет пересматривать иск российского бизнесмена Евгения Пригожина, недавно признавшего себя владельцем армии наемников, известной как ЧВК "Вагнера", к бывшему главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на адвоката, представлявшего в суде интересы экс-редактора.

Ранее суд по иску "повара Путина" признал недостоверным утверждение Венедиктова о том, что "Пригожин является хозяином ЧВК "Вагнера". Однако теперь сам истец этого не скрывает.

"Мною подано заявление о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Оно принято судом и будет рассмотрено 6 февраля", — сказал адвокат.

Напомним, российский бизнесмен и владелец ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин все больше конфликтует с российскими элитами – не только с Минобороны и Генштабом РФ, но даже с чиновниками Администрации президента и "старыми друзьями" Путина из Петербурга.

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