От Путина разбегаются бывшие союзники: политолог рассказал нюансы

Война в Украине, инициированная российским руководством во главе с диктатором Путиным, привела к тому, что образовавшиеся после развала Советского Союза в Средней Азии и на Кавказе страны-союзники России сейчас резко отвращаются от Москвы.

Об этом рассказал ведущий ученый Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Куроса. И. Ф. Кураса, кандидат исторических наук, доктор политологии Ярослав Гриневич в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, бывшие страны, ранее поддерживавшие Россию, видят, к чему может привести война против Украины. Так что ищут других союзников.

"Они опираются на другие, более возможно мощные государства и хотят уволиться, потому что кроме разрухи, кроме гибели и кроме хаоса, это ни к чему не может привести", — пояснил ученый.

Кроме того, кандидат исторических наук акцентировал, что в России годами один человек часто решал за 150 млн. жителей — что им делать. Это привело к тому, что в голове Путина на основе чтения исторических нарративов сформировалась идея возрождения империи.

Впрочем, вместо восстановления империи в России начались провалы по всем направлениям — экономическому, военному, политическому и идеологическому.

Напомним, доктор Михал Богуш из Центра восточных исследований считает, что Китай рассчитывает и ждет развития войны в Украине, прежде чем принять решение о военной поддержке РФ. По его мнению, если Россия начнет быстро проигрывать, Китай не будет "инвестировать в этот проект". Впрочем, если россиянам удастся сохранить свои территориальные достижения, а продолжительная война истощит ресурсы Запада, Китай может считать, что стоит рискнуть и помочь Путину.

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