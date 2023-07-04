От Путина сбежала невеста: бывший советский разведчик рассказал, как это произошло

В КГБ Путину сказали, что у них принято жениться, он нашел себе медичку, был заказан ресторан, а она сбежала накануне росписи.

Российский диктатор Владимир Путин в конце 1970-х – начале 1980-х годов планировал жениться, но его невеста сбежала из-под венца.

Об этом рассказал бывший советский разведчик-нелегал, живущий во Франции, писатель Сергей Жирнов в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

По информации Жирнова, на самом деле Путин – гомосексуал, но в Комитете государственной безопасности СССР на него давили и заставляли жениться.

"Ему в кадрах КГБ в Ленинграде говорят: "Слушай, Вова, вообще-то у нас принято жениться. Вот если хочешь сделать карьеру, нужно жениться, иметь детей. Пока будешь ходить отшельником, никуда тебя не пошлем", – рассказал писатель.

По словам Жирнова, 99% сотрудников КГБ обязаны были иметь семьи. Быть холостыми могли только разведчики-нелегалы, которых посылали за границу со специальными задачами – там они женились и легализовались.

"Ему кадебешники капают на мозги — и он находит себе какую-то медичку, медсестру. Все у них вроде бы складывается, готовы к росписи. А в советское время нужно было пойти в ЗАГС, какой-то там месячный или трехмесячный срок (выдержать)... И она убегает из-под венца, а там уже заказан ресторан, там все родственники (приглашенные), там уже сколько бабок на это дело взорвано... Но она убегает накануне. Вот что такое о нем она узнала?" – спросил эксКГБшник.

Об этом эпизоде есть упоминание в книге "От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным", вышедшей в 2000 году.

Путин рассказал, что это была его первая любовь и что заключить брак у них было "года за четыре до того, как он действительно женился" (свадьба Путина и Людмилы Шкребневой состоялась в июле 1983 года, то есть с медсестрой он ориентировочно должен был жениться в 1979-м). Президент страны-агрессора утверждает, что они расстались из-за интриг и что именно он был инициатором разрыва.

"Я принял это решение. Мы уже подали заявление. Все было совсем готово. Родители с обеих сторон все закупили — обручальные кольца, там, костюм, платье... Это было одно из самых сложных решений в жизни. Очень было тяжело. Я выглядел последним. негодяя. Но я решил, что лучше все-таки сейчас, чем потом мучиться и ей, и мне", – рассказал Путин, подчеркнув, что не хочет подробно говорить об этой истории.

В книге также приведены слова друга Путина, музыканта Сергея Ролдугина (впоследствии он стал состоятельным человеком, СМИ его называют "кошельком Путина") об этой медице.

"Эта его девочка мне нравилась, добрая девочка. Медик, с сильным характером, была, знаете, другом ему, что ли, женщиной, которая может заботиться о нем. Только любила ли она его? Я с этой девушкой, кажется, ее тоже Людой звали, в прекрасных отношениях был... Она заботилась о его здоровье... Не просто: "Ах, милый, как ты себя чувствуешь?" Она говорила: "Да, у тебя, мне кажется, желудок болит..." Не знаю, что между ними произошло. Он ничего мне не рассказывал. Сказал только, что все кончилось", – вспоминал Ролдугин.

Напомним, ранее Жирнов шокировал заявлением, что Владимир Путин – гомосексуал и общался с Дмитрием Медведевым.