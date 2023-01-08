"От России ничего не останется": Огрызко рассказал, какой месседж Путин получил от Запада

Президент России Владимир Путин рассматривает ядерный потенциал РФ как "последнюю линию обороны" на случай, если ему будет грозить утрата власти. Однако страны Запада дали понять Путину, что в случае использования ядерного оружия от него и от России ничего не останется.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Комментируя возможную ядерную угрозу России, экс-глава МИД отметил:

"Именно этого больше всего боятся на Западе, потому что не понимают, что этот полусумасшедший, его уже даже и мужчиной назвать нельзя, это существо может сделать в момент, когда оно почувствует, что подходит реальный конец".

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Как отметил Огрызко, "проигрыш России в войне — это начало конца Путина и как политика, и как физического лица".

"Мы хорошо понимаем, что в России царь должен быть только победителем, а проигравший царь уже никому не нужен и его быстро убирают. Поэтому для Путина это самая последняя линия обороны, и отсюда будет ядерной дубиной размахивать перед самым носом у западных политиков, угрожая им все больше и больше", — заявил он.

По мнению экс-министра, западные страны не будут мириться с таким поведением Путина.

"На Западе так же понимают, что можно поставить и этого полусумасшедшего мужчину на место, сказав ему, что в случае, если ты даже подумаешь о тактическом ядерном оружии, то от тебя и твоей страны ничего не останется. Этот месседж передан Путину, и я думаю, что он так же имеет в виду, когда продолжает время от времени спорадические обвинения в сторону Запада", — добавил Огрызко.

В то же время дипломат считает, что на Западе не знают, что делать с Россией после ее проигрыша в войне.

"Могут начаться неконтролируемые процессы ее распада. В комбинации с непониманием, в чьи руки может попасть ядерное оружие, это и сдерживает наших западных партнеров от того, чтобы дать нам все, что нужно, чтобы быстро разобраться с этой ордой", — пояснил он. .

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США угрожают физическим устранением российского президента Владимира Путина. Лавров подчеркнул, что некоторые "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести Кремлю "обезглавляющий удар".

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский рассказал, что США угрожали ликвидировать Путина в случае использования ядерного оружия в конфликте с Украиной.

Пионтковский также выразил уверенность, что Россия не сможет применить ядерное оружие против Украины по трем причинам.

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