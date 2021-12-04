От штамма "Омикрон" не зафиксировано еще ни одной смерти — ВОЗ

От штамма "Омикрон" не зафиксировано еще ни одной смерти — ВОЗ

В настоящее время ВОЗ собирает данные о новом варианте коронавируса.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал еще ни одного случая смерти в странах, где он был обнаружен.

ВОЗ в пятницу, 3 декабря, подтвердила, что еще нужно время, чтобы определить, насколько опасен этот штамм, вызывает ли он тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него, сообщает Радио Свобода.

Предварительные данные свидетельствуют, что очень заразный вариант, впервые обнаруженный в Южной Африке в прошлом месяце, может вызвать более легкие симптомы, чем его предшественники, в частности "Дельта", которая сейчас является доминантным глобальным штаммом.

В то же время часть людей, инфицированных "Омикроном", были госпитализированы, а смертность считается поздним индикатором. Вариант "Омикрон" распространяется в то время, когда больницы в некоторых странах уже переполнены из-за всплеска заболеваемости, вызванного штаммом "Дельта".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Медики из ЮАР назвали нетипичные симптомы нового омикрон-штамма коронавируса. У человека поднимается температура и чувствуется усталость. Вирус поражает людей в возрасте до 30 лет.

Из-за штамма "Омикрон" в Украину запретили въезд из ряда африканских стран

Читайте также: