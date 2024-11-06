От шуток до разочарования: украинцы реагируют на выборы в США

К президентским выборам в Америке приковано все внимание мира.

Дональд Трамп объявил себя 47-м президентом США еще до официального оглашения окончательных результатов. Мировые лидеры поздравляют его, а в социальных сетях активно обсуждают событие.

Все подробности поведали в эксклюзиве TSN.UA.

Результаты президентских выборов в США будут иметь резонанс по всему миру. Защита Украины от России в значительной степени возлагается на военную, финансовую и дипломатическую поддержку США, последствия которой может ощутить больше, чем любая другая страна.

Реакция украинцев на выборы в США

Украинцы в социальных сетях высказывали разные мнения. Многие пользователи сравнивали поддержку американцами республиканца Дональда Трампа с поддержкой украинцами Виктора Януковича.

Украинцы шутят о выборах в США

Некоторые пользователи выразили обеспокоенность выбором американцев.

Виборы в США (3 фото)

Судя по постам, можно понять, что украинцы отреагировали на выборы неоднозначно.

Что говорят политики

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году и заявил, что надеется на продолжение поддержки Украины в борьбе против российского агрессора.

"Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах!" – написал он.

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Эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также высказался о выборах в США. Он отметил, что после поражения на выборах в 2019 Трампа списали с политического счета. А он не сломался, встал, ушел и победил четыре года спустя.

"Урок: никогда, никогда не сдавайся даже если все вокруг говорят, что твое дело проиграно и работают против тебя, и даже если ты сам начинаешь думать, что тебе никогда не победить. Победа — это результат, прежде всего, твоей, а не чьей-то работы", – говорится в сообщении.

Как отреагировали украинские военные

Основатель и первый командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук отметил, что все украинские ресурсы, которые сегодня спекулируют на теме американских выборов, безусловно, проявляют неуважение к нашим партнерам.

"У меня фаворит, но его имя могло бы быть озвучено публично только в мирное время. Время войны требует от нас воздержания. Очень досадно, когда вместо воздержания некоторые выбирают ничем не обоснованный хайп", – написал Кухарчук.

Также высказал свое мнение военный и основатель Telegram-канала "Запорожский". По его словам, нет смысла сейчас этим забивать голову.

"А тем более задумываться о его словах, о том, что он говорит. Только время покажет, что он будет делать. Там все и будет понятно и видно", — дополнил военный.

Он подчеркнул, что украинцам надеяться нужно только на себя. Также у нас нет других вариантов, как продолжать сражаться, что мы сейчас и делаем.

Офицер ВСУ Юрий Касьянов высказался в сообщении в Facebook о победе Трампа.

"Трамп победил. Но мы еще не проиграли. Кто знает, что будет делать Трамп-президент для безопасности на Европейском континенте", — говорится в сообщении.

Юрий заверил, что во избежание унижения, чтобы снова не попасть под сапог империи, которая на этот раз уж точно уничтожит все украинское, надо драться. Для этого необходима мобилизация всех военных, производственных сил, тотальная мобилизация гражданского общества и государства.

Что говорят общественные деятели

Блогер и финансовый эксперт Сергей Фурса сказал, что сейчас свободный мир будет проходить очень серьезное испытание на трансатлантическое единство и на верность своим ценностям.

"Дональд Трамп. Приехали. Мир в очередной раз вернул не туда. Путин празднует, Орбан празднует, Маск открывает шампанское. Сегодня праздник у очень многих очень неприятных людей. превзойти их очень тяжело, а значит, нас ждет приятный сюрприз", – написал он.

Также свое мнение высказал Сергей Стерненко. Он заверил, что ввиду противоречивой риторики Трампа сейчас трудно предусмотреть его политику в отношении Украины. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что он намерен отказаться от поддержки Украины.

"В команде Трампа есть очень много влиятельных республиканцев, которые поддерживают Украину. Я думаю, что многие вещи, в частности в политике Трампа в отношении Украины, еще могут измениться, ведь впереди еще несколько месяцев и наша сторона однозначно будет пытаться повлиять на Трампа", – отметил Стерненко.

Напомним, Трамп станет первым президентом, который прослужит два непоследовательных срока после Гровера Кливленда в 1892 году.

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