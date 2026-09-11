Российский истребитель Су-33 / © Associated Press

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OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки с аэродрома в Анапе (Россия), где Силы обороны Украины уничтожили российский истребитель Су-33. Кадры подтверждают ликвидацию авиасуда и работу спецтехники на месте происшествия.

Соответствующие кадры 10 сентября обнародовал проект «КиберБорошно».

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На фото, сделанных на территории аэродрома в Анапе, виден экскаватор, убирающий обломки истребителя Су-33.

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По данным OSINT-аналитиков, речь идет о «результате встречи» с БпЛА FP-2.

Уничтоженний Су-33 на аэродроме в Анапе

Напомним, в ночь на 9 сентября подразделение «Птицы Мадяра» уничтожило в Анапе российский истребитель Су-33 и вертолет Ми-8, а вблизи Геленджика — две РЛС. Кроме того, военно-морская база в Новороссийске потерпела комплексный удар, в результате которого оккупанты потеряли плавсредства, в том числе ракетоносители.

Характеристики Су-33

Российский Су-33 является всепогодным палубным истребителем поколения 4+, предназначенным для базирования на авианосцах. Этот самолет способен развивать максимальную скорость до 2300 км/ч. на высоте, а его боевой радиус достигает 1000-1300 км при практическом потолке в 17 тыс. м. На 12 узлах подвески истребитель может нести до 6500 кг боевой нагрузки, включающей 30-мм орудия ГШ-30-1, ракеты «воздух-воздух» средней и малой дальности Р-27 и Р-73, а также различное управляемое вооружение «воздух-поверхность».

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