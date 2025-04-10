От Трампа к сердцу: почему США решили остановить мировую торговую войну, но не против Китая

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ТСН.ua писал, как накануне президент США заявлял, что лидеры разных стран звонят, «целуют его в задницу» и «умирают, чтобы заключить торговые соглашения» и избежать американских экспортных пошлин. А они были большими. Напомним, что 2 апреля, назвав его «Днем освобождения Америки», Трамп объявил о введении Соединенными Штатами защитных экспортных тарифов во все страны, кроме России, в размере 10%, а до 57 государств — пошлин даже до 50%. Это вызвало настоящий шок на рынках, рискуя погрузить мир в глобальную рецессию. За неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $536 млрд. Обвал стоимости мирового капитала составил $10 трлн.

Эксперты предупреждали, что больше всего от этого решения Трампа могут пострадать именно США. Ведь вся одежда и товары первой необходимости производятся в таких странах как Китай, Вьетнам, Бангладеш и т.д. Не говоря уже об автомобилях, бытовой технике и прочем. Представители рынка предупреждали, что вынуждены будут повысить стоимость своих товаров минимум на 40%. Поэтому, на самом деле, решение о приостановлении мировой торговой войны и действиях ввозных экспортных пошлин требовалось самим США. И после объявления Трампом об отсрочке тарифов на 90 дней, фондовые рынки отреагировали ростом.

Однако экспортные пошлины против Китая продолжают действовать. Более того, Трамп объявил об их росте — до 125%. К тому же непонятно, что будет со всеми остальными тарифами. Ведь приостановка будет действовать всего 90 дней. Итак, что Трамп будет делать дальше, читайте в материале ТСН.ua.

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Переговорная тактика: США уже хотят договариваться

Как пишет NBC News, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник убедили Дональда Трампа приостановить действие драконовских экспортных пошлин из-за угрожающей ситуации на фондовом рынке. И это еще раз продемонстрировало раскол в команде президента США. Американские СМИ сообщали, что идеологом этой бессмысленной тарифной политики (ведь до сих пор так никто и не понял, почему ЕС получил 20% пошлин, а, например, Шри-Ланка и Бангладеш — 44% и 37%) является советник Белого дома по торговле Питер Наварро.

Он уже получил свою огромную порцию критики от Илона Маска — олигарха номер один сейчас в Америке, вложивший в предвыборную кампанию Трампа около $270 млн. За эту неделю после объявления о введении огромных тарифов на весь мировой импорт в США, состояние Маска, впервые с ноября 2024 года, упало ниже $300 млрд. В эти выходные Маск назвал Наварро «глупее мешка кирпича». И, после того, как Трамп объявил об отсрочке тарифов, 500 самых богатых людей мира увеличили свое состояние на $304 млрд.

«Я наблюдал за рынком облигаций. Рынок облигаций очень сложен. Но, если вы посмотрите на него сейчас, он прекрасен», — сказал Трамп, добавив, что приостановка им действия тарифных пошлин «уходила от сердца».

Вместе с тем, ряд американских СМИ сообщает, что Трамп не отверг свое личное убеждение, что другие страны обворовывают США, поэтому рассматривает защитные экспортные тарифы как инструмент уменьшения торговых дефицитов, а затем и американского госдолга, который в этом году достигнет рекордных $38 трлн. К тому же, не стоит забывать, что своим решением Трамп отменил только тарифы, которые США применили к 75 странам (хотя и здесь не совсем понятно, каких именно государств это касается, ведь повышенные тарифы США вводили в 57 стран). Для всех остальных ввозная пошлина в США в размере 10% действует. Вдобавок, Трамп повысил пошлины для Китая до 125%. И также остаются действующими 25% тарифы по товарам из Канады и Мексики, и на импорт стали и алюминия в США со всего мира.

По словам Скотта Бессента, решение о приостановке тарифов было принято, чтобы Дональд Трамп получил рычаг в переговорах с другими странами — это была его стратегия все время. По его словам, президент США уже общался с лидерами Японии и Южной Кореи. Всего в течение следующей недели ожидается более 70 контактов с разными странами. А в течение следующих трех месяцев Белый дом хочет договориться со всеми государствами о дальнейших выгодных для США взаимных условиях торговли.

«Я думаю, мы, в конце концов, сможем достичь соглашений с другими странами, которые были хорошими военными, но не идеальными экономическими союзниками. И тогда мы сможем подойти к Китаю как группа. С точки зрения эскалации, к сожалению, величайшим нарушителем в глобальной торговой системе является Китай, и они единственная страна, которая пошла на эскалацию».

«Война» с Китаем: ЕС больше не полагается на США

В ответ на решение Трампа ЕС также на 90 дней приостанавливает свои зеркальные тарифы на американский импорт в блок на 21 млрд евро, которые должны начать действовать с 15 апреля. Однако, по словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, если переговоры с США не завершатся удовлетворительным результатом, контрмеры ЕС начнут действовать.

«Этот кризис четко показал: во времена неопределенности единый рынок является нашим якорем стабильности и устойчивости», — добавила Урсула фон дер Ляен.

Интересно, что эти зеркальные тарифы от 15 апреля ЕС должен был применить в ответ на решение Трампа по отношению к американским 25% экспортных пошлин на алюминий и сталь, которые США не отменили. Вдобавок, сейчас не понятно, оставит ли Трамп действующими 25% тарифы на автомобили (ведь больше всего страдает именно Германия) и более 10% пошлины, которые США должны применять ко всем без исключения странам. Так что именно от этого решения выиграет Евросоюз? Вдобавок, как добавила Урсула фон дер Ляен, ЕС продолжает сосредотачиваться на диверсификации своих торговых партнерств, сотрудничая со странами, на которые приходится 87% мировой торговли.

ТСН.ua уже писал, что на США приходится всего 15% мировой торговли. И на днях у президентки Еврокомиссии уже был телефонный разговор с премьером КНР Ли Цяном об американских тарифах и возможном перенаправлении торговых потоков. И что интересно, Китай, например, уже предложил Австралии объединиться в противодействии американским тарифам. Канберра предложение отклонило. Однако почти треть товарного экспорта Австралии приходится именно на Китай, а экспорт в США составляет менее 5%.

Пока, как видим, США фокусируются на торговой войне с Китаем. Следует напомнить, что 2 апреля, в «День освобождения Америки», Трамп объявил о 54% пошлины на весь китайский экспорт. Это был самый высокий показатель всех тарифов, которые США должны были ввести в отношении других государств. В ответ Пекин заявил о введении от 10 апреля зеркальных 34% тарифов. Это взбудоражило Трампа, и он сначала заявил, что применит к Китаю 104% пошлины, а затем повысил их до 124%. КНР в ответ заявила о 84% тарифах на весь американский экспорт.

По словам представителя китайского МИД Линь Цзяна, давление, угрозы и вымогательство — это неправильный способ взаимодействия. «Если США хотят говорить, они должны проявить отношение равенства, уважения и взаимной выгоды. США используют тарифы как оружие для максимального давления и поиска эгоистических выгод. Если США настроены на торговую войну, реакция Китая будет продолжаться до конца», — добавил спикер МИД КНР.

В ответ на тарифы Трампа Пекин также ограничит импорт голливудских фильмов. Однако это скорее информационный ход КНР, потому что вряд ли это больно ударит по американской киноиндустрии. Ведь за последние три десятилетия Китай ежегодно импортировал лишь по 10 голливудских фильмов. Эксперты же уверяют, что вряд ли решение Трампа о приостановлении глобальной торговой войны возобновит мировые рынки. Аналитики отмечают, что нестабильность будет продолжаться, а инвесторы снизят заинтересованность в американских рынках и увеличат доступ к более безопасным гаваням.

Дата публикации 11:10, 09.04.25 Количество просмотров 311 США засуетились через Китай, но радоваться рано! Эксперт объяснил, что происходит в голове Трампа!