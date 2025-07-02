От Трампа требуют провести срочный брифинг по помощи Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик направил президенту США Дональду Трампу письмо с требованием провести экстренный брифинг для Конгресса относительно приостановления военной помощи Украине и призвал к возобновлению поставок.

Об этом сообщил бывший журналист «Голоса Америки» Остап Ярыш на своей странице в Facebook

«Украинские солдаты не только защищают свою родину, они держат линию обороны всего демократического мира. В защите свободы не может быть половинчатых мер. Отвага Украины должна быть подкреплена действиями — США должны, как всегда, отстаивать мир через силу», — говорится в этом письме.

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Украинский журналист опубликовал полностью это открытое письмо от конгрессмена-республиканца, адресованное американскому президенту.

Остап Ярыш отметил, что к призыву Брайана Фрицпатрика присоединился другой республиканский конгрессмен, Майкл Маккол.

«Я возглавлял усилия по законопроекту о дополнительной помощи Украине, чтобы она наконец имела оружие для отражения жесткой и неспровоцированной атаки России. … Сейчас самое время показать Путину, что мы настроены серьезно. Это начинается с обеспечения Украины оружием, одобренным Конгрессом, чтобы принудить Путина к переговорам», — заявил он.

С заявлениями выступили также демократы, среди них сопредседатель комитета Сената по иностранным отношениям Джин Шагин.

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«Президент Трамп только на прошлой неделе пообещал найти дополнительные системы ПВО для Украины, но глава Пентагона Пит Хегсет и его заместитель Колби, похоже, игнорируют президента. … Это безрассудное решение позволяет Путину еще больше водить за нос Трампа и выигрывать время на поле боя», — сказала она.

Президент Дональд Трамп пока никак не прокомментировал это решение о приостановлении военной помощи, на сегодня, как отметил Остап Ярыш, у хозяина Белого дома не запланировано никаких публичных мероприятий.

Напомним, решение администрации Трампа остановить передачу определенных ракет и боеприпасов Украине вызвало критику среди республиканцев