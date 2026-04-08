От цветов до "Шахедов": 4 сценарии нападения РФ, к которым готовится Литва

Боец Литовского стрелкового союза

Литва отрабатывала четыре возможных варианта, если Россия будет атаковать страны Балтии.

Об этом рассказал командующий Литовским стрелковым союзом полковник Линас Иделис в интервью «Укринформу».

По его словам, когда распался СССР, в Литве отрабатывали четыре сценария того, как Россия может попытаться завоевать страны Балтии, возможно совместно с белорусскими силами. По мнению литовского офицера, в случае войны России против НАТО Беларусь не сможет оставаться в стороне.

Первый сценарий

Линас Иделис считает, что первый сценарий — это гибридная война, которая была в 2014 году в Украине в Крыму. Там сначала появились боевики, поддерживаемые ГРУ и спецназом, в форме без опознавательных знаков.

Второй сценарий

«Вторым сценарием, который мы изучали во время учений, было изменение сознания местного населения через операции рефлексивного контроля. Конечная цель состоит в том, чтобы российские танки встречали цветами, а не гранатометами», — говорит Линас Иделис.

Он вспоминает, что после развала СССР в Литве все знали русский язык, смотрели русские фильмы, а среди литовских военных многие слушали русскую музыку, например «Любэ»…

«Потом мы поняли, что так нельзя, неправильно, но для многих уже было слишком поздно. Некоторые в Литве до сих пор не разговаривают на английском, а российский контент остается легкодоступным через YouTube и другие платформы даже несмотря на то, что Литва запретила российские телеканалы. И небольшая часть литовцев отравилась российским контентом настолько, что не существует никаких "антибиотиков", которые бы им помогли», — признается офицер.

По его наблюдениям, несмотря на то, что в Литве присутствует русское этническое меньшинство, больше всего «ватников» именно среди литовцев, которым слишком сильно промыли мозги.

Третий сценарий

Третий сценарий — энергетическая блокада.

Именно поэтому Литва отсоединилась от российских электросетей и отказалась от российского газа и нефти, отмечает полковник.

Четвертый сценарий

«Четвертый сценарий — это неожиданная и быстрая атака. К примеру, несколько тысяч российских военнослужащих в гражданской одежде ночью прибывают в Литву на гражданских авто. Это будет сопровождаться примерно 400 "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами где-то около пяти утра», — предполагает Линас Иделис.

Какой сценарий самый опасный

Этот сценарий он называет наиболее опасным как для Европы в целом, так и для стран Балтии в частности.

«Это очень опасный вариант. Я не думаю, что какая-либо европейская страна готова к 500 беспилотникам и ракетам, нацеленным на их электростанции, больницы, воинские части и штабы, парламенты или президентские дворцы — все важные цели. После этого или одновременно может начаться воздушно-десантная операция, а затем конвенционное наступление с участием танков и БТРов», — отмечает литовский офицер.

