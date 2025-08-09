От встречи с Трампом будет зависеть судьба Путина и России - Огрызко

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Для президента РФ Владимира Путина встреча с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске может закончиться катастрофически.

Такое мнение высказал бывший глава украинского МИД, руководитель центра исследования России, Владимир Огрызко в комментарии на YouTube-канале NV.

По его словам, Путин на этой встрече может как что-то получить, так и все проиграть.

«Думаю, что он очень серьезно сейчас нервничает, потому что понимает, что в конечном счете от этой встречи будет зависеть его судьба персональная, судьба его режима и судьба всей, я думаю, России», — сказал украинский дипломат.

Владимир Огрызко отметил, что ставки на этой встрече будут очень высоки, поскольку американский лидер будет говорить не только от своего имени, но и от имени и Украины, и Европы.

«Надо сделать все, чтобы эти дни, которые остались до 15 августа, были использованы нами и нашими европейскими партнерами, чтобы четко и ясно объяснить Трампу границы его возможных движений и решений», — отметил он.

Дипломат заметил, что выбор местом встречи с Путиным Аляски не свидетельствует об особом уважении к хозяину Кремля. При этом он пошутил, что, вспомнив о том, что этот американский штат принадлежал когда-то России, президент РФ может вдруг предложить Трампу какой-то обмен на Аляску.

Также Владимир Огрызко скептически отнесся к возможности повторной встречи Путина и Трампа на территории России, отметив, что для этого можно было бы выбрать разве Камчатку, где постоянно происходят землетрясения и извержения вулканов.

«Я не думаю, что встреча [с Трампом] для Путина будет спасением. Она, повторяю еще раз, может быть большой катастрофой, и тогда, собственно, все эти, так сказать, теоретические возвышения Путина на какой-то там высокий уровень не будут иметь никакого значения», — подытожил он.

Напомним, на 15 августа запланирована встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая должна состояться на Аляске. Оба лидера имеют свои ожидания от этой встречи с глазу на глаз.