Президент РФ Владимир Путин дважды выиграет от вторжения США в Гренландию

Вторжение США в Гренландию легитимизировало бы войну России против Украины и вызвало развал НАТО. Таким образом российский президент Владимир Путин получил бы две стратегические победы.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью изданию La Vanguardia.

«Вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком в мире. Это легитимизировало бы его попытку вторжения в Украину. Если бы Соединенные Штаты применили силу в Гренландии, это стало бы смертным звоном для НАТО. Путин был бы вдвойне доволен», — сказал он.

По словам испанского премьера, опасения президента США относительно безопасности в Арктике следует рассматривать в Североатлантическом совете НАТО.

Педро Санчес отметил, что к возможному вторжению США в Гренландию нужно относиться серьезно. При этом он добавил, что его страна пока не приняла окончательного решения относительно участия испанских военных в учениях в Гренландии, которые планирует провести Дания.

«Мы ведем переговоры с другими вовлеченными странами, в частности с Данией на техническом уровне», — сказал он.

Напомним, что заявление президента США Дональда Трампа о «неприемлемости» пребывания Гренландии вне контроля Вашингтона вызвало дипломатическое напряжение в НАТО и заставило европейские столицы срочно искать пути сдерживания союзника.

Президент США Дональд Трамп подтвердил серьезность своих заявлений по Гренландии, что ставит Европу и НАТО перед критической ситуацией. Европейские союзники считают попытки США «непредсказуемыми» и «чрезвычайными».