"От взрыва затряслись дома": в Тульской области РФ обнаружили воронку

В Тульской области РФ обнаружили воронку от взрыва диаметром около полутора метров.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы.

Взрыв произошел недалеко в посёлке Березовский около 8 часов утра.

"Его услышали все местные жители — по их словам, от взрыва затряслись дома. Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в половину метра. Вокруг всё было усыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Сейчас жителей не пускают к месту — территория оцеплена полицией, на месте работают взрывотехники", – сообщает телеграм-канал Baza.

Местыне власти считают, что воронка могла появиться в результате падения беспилотного летательного аппарата. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в последние дни из разных регионов России поступают сообщения о падениях беспилотников. Так, 27 февраля в Белгороде упали сразу три беспилотника.

В тот же день беспилотники, в частности, долетели до Адыгеи, Брянской области, Краснодарского края и даже Санкт-Петербурга и Подмосковья. ТСН.ua собрал все, что известно об атаке БПЛА на Россию.

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