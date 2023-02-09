От землетрясений в Турции и Сирии погибли более 20 тысяч человек: актуальные данные о пострадавших

30 360 пострадавших от стихийного бедствия были эвакуированы.

Число жертв землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер 9 февраля уже превысило 20 тысяч человек. Такие обновленные данные предоставила турецкая сторона.

Согласно актуальным данным турецкого Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, количество жертв землетрясений в обеих странах составляет 20 451.

Там подтвердили ранения еще 70 347, а также 30 360 пострадавших от стихийного бедствия были эвакуированы.

Сейчас продолжаются поиски. В общей сложности в операции принимают участие 120 тыс. спасателей и более 12 тыс. единиц техники, а также 160 самолетов и 20 кораблей.

Добавим, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло масштабное землетрясение.

В Турции под завалами ищут пятерых украинцев, которые могут находиться там.

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