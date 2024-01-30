От жены к вдове: мужчина умер через несколько минут после того, как сказал "да" на свадьбе

Вдова поделилась ужасной историей о смерти своего любимого прямо во время свадьбы.

Об этом пишет The Sun.

Лишь через несколько минут после того, как Джонни Дэвис сказала "да", она бежала за машиной скорой помощи, которая везла ее любимого Торазе в ближайшую больницу. Это произошло 19 июня в 2023 году.

Ее 48-летний жених потерял сознание, когда они делали фотографии возле церкви, в которой они только что поклялись любить, уважать и лелеять друг друга, пока смерть не разлучит их. Священные клятвы любви на всю жизнь длились всего один час.

"Торазе повернулся ко мне и продолжал повторять: "Я не могу дышать, мне так жарко, мне нужно немного воды", — вспомнила 44-летняя Дэвис, мать двоих детей из Омахи, штат Небраска. "На нем был костюм, день был жаркий, и я подумала, что, возможно, у него паническая атака. Он продолжал извиняться и говорить, как сильно он любит меня. Я никогда не представляла, что будет дальше".

Свадьба Джонни и Торазе / Фото: thesun.co.uk

Через несколько секунд после того, как Торазе упал на землю, парамедики бросились ему на помощь. Ошеломленная Дэвис замерла.

"Это было так сюрреалистично", – сказала она. "Всего 10 минут назад мы прекратили произносить наши свадебные клятвы. Теперь моего мужа положили в машину скорой помощи и отвезли в больницу".

Свадьба Джонни и Торазе / Фото: thesun.co.uk

Оказавшись в отделении неотложной помощи, врачи потратили почти час, пытаясь реанимировать Торазе, у которого, как они обнаружили, произошла остановка сердца, вызванная попавшим в его сердце тромбом.

Врачам не удалось реанимировать жениха.

"Они ничего не могли сделать, чтобы спасти его. Врачи впустили меня в палату, и я увидела его лежащим на больничной койке. Я умоляла их спасти его. Лишь несколько месяцев назад я потеряла отца. Я не могла потерять мужа. Но Торазе ушел. Мой муж, за которого я вышла замуж всего час назад, умер – я просто не могла этого пережить", – поделилась убитая горем женщина. "Я потеряла отца из-за лейкемии в феврале, моя старшая дочь Рич также потеряла отца за несколько месяцев до этого, а мой двоюродный брат умер в феврале. А теперь мы потеряли и Торазе. Мы все чувствовали себя разбитыми".

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Однако подавленная Дэвис находит утешение в обещаниях своего святого брака.

"Мне просто нужно было попытаться получить некоторое утешение от того факта, что у нас с Торазе действительно была возможность произнести наши свадебные клятвы и поклясться в любви друг к другу", — сказала она. "Я думала, что я самая счастливая женщина в мире, которая вышла замуж за Торазе. Он был таким нежным великаном".

Для Дэвис и ее покойного любимого это была любовь с первого взгляда во время их первой встречи 17 лет назад.

Джонни и Торазе с детьми / Фото: thesun.co.uk

"Я видела, как он ехал по улице", — вспоминала она. "Мы поговорили и там возникла искра. Но мы оба в то время были в браке, поэтому знали, что из этого ничего не выйдет".

Однако в конце концов звезды сошлись.

"Впоследствии я подала заявку на усыновление, и мальчик, которого меня попросили взять на воспитание, оказался сыном Торазе", – сказала Дэвис. "В то время он не мог ухаживать за ним, поэтому, когда через несколько лет я снова увидела его возле местного магазина, я позвала его. На этот раз мы оба были разведены, поэтому начали встречаться и стали парой. Будто нам всегда суждено быть вместе".

Торазе сделал ей предложение руки и сердца в 2017 году. Через 18 месяцев после помолвки у жениха и невесты родилась дочь О'Кинн. Дэвис говорит, что их маленькая девочка была всем для своего отца.

Торазе с дочерью / Фото: thesun.co.uk

"Когда она появилась на свет, он был для нее самым замечательным отцом", — восхищалась мама. "Она была его абсолютным миром и она означала для него все. Они были неразлучны".

Пара договорилась обручиться в День освобождения рабов в США.

Напомним, женщина развелась с мужем из-за того, что он не принимал душ и редко чистил зубы. Также он мог пять дней не менять одежду.

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