Отбита первая попытка массового силового вторжения в Евросоюз — полиция Польши

Нелегальные мигранты, пытающиеся прорваться в ЕС с территории Беларуси через польскую границу, разбили лагерь возле пункта пропуска и жгут костры в лесу.

Польская полиция сообщила, что в понедельник, 8 ноября, удалось отразить попытку "первого массового прорыва границы и агрессивного, силового вторжения на территорию Европейского Союза".

Такое сообщение появилось в Twitter полиции Польши, сопровождаемое видео с границы.

"Мы продолжаем защищать границу, поддерживая Пограничную охрану и Войско Польское", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что атаку толпы мигрантов, пытавшихся незаконно прорваться в Евросоюз, отразили полицейские из Белостока, Познани, Быдгоща, Гданьска и Лодзя.

На опубликованном видео видно, что после наступления темноты границы продолжают охранять полицейские. Территорию патрулирует вертолет и освещают автомобильные фары. В полевом лагере, который мигранты разбили у перехода Брузги — Кузница, жгут костры.

По данным спикера польского правительства Пьотра Мюллера, "на данный момент на границе Польши находится от 3000 до 4000 человек". Он также заявил, что страна "имеет дело с самой сложной ситуацией с начала конфликта на польско-белорусской границе".

Напомним, в Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей. В Варшаве назвали эту группу людей "величайшей из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.

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