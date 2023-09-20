"Отбросить эмоции": в МИД Украины отреагировали на протест Польши из-за заявления Зеленского

Украинский посол в Варшаве снова отметил неприемлемость для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

В среду, 20 сентября, в МИД Украины прокомментировали встречу украинского посла в Варшаве с замминистра иностранных дел Польши Павелом Яблонским, во время которой польская сторона объявила о "решительном протесте" из-за заявления Зеленского на Генассамблее ООН.

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, во время этой встречи украинский посол еще раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна.

"Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал Президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк", — отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось ранее, польский лидер Анджей Дуда сравнил действия Украины с ситуацией "утопленника, который хватается за соломинку". При этом он добавил, что его страна хочет максимально помочь Украине, но она должна отстаивать интересы своих фермеров.

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло”, – написал Олег Николенко.

Как известно, в среду, 20 сентября, посла Украины в Польше Василия Зварыча срочно вызвали в Министерство иностранных дел и вручили ему "решительные протесты" из-за заявления Зеленского на Генассамблее ООН.

При этом замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский признал, что между Украиной и Польшей существует "спор". Он также подчеркнул, что "эти действия не будут эффективны против Польши, поскольку действия польского правительства для защиты интересов польских фермеров соответствуют национальному праву, праву ЕС и международному праву".

Ранее сообщалось, что Украина подала в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, чтобы эти страны отменили свои эмбарго на импорт украинского зерна.

Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

Напомним, что в своем выступлении на Генассамблее ООН Зеленский обвинил некоторых европейских партнеров в том, что они "действуют совместно с Россией и играют в "политическом театре". По словам Зеленского, они делают триллер из вопроса зерна.

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