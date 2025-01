Отца насмерть загрыз тот же медведь, что убил его сына – фото

В Индии отца насмерть загрыз тот же медведь, что убил его сына, когда он возвращался за телом парня.

Об этом сообщает Need To Know.

Сухлал Дарро бросился на помощь другому жителю села Аджу Корети, на которого напал зверь. Трагически Сухлал погиб, но Аджу удалось сбежать, чтобы поднять тревогу. Когда его отец Шанкар Дарро пошел за телом сына, его загрыз тот же медведь.

Оба тела были спущены с холма.

Двойная трагедия произошла в субботу, 18 января, около полудня, когда Сухлал собирал дрова в штате Чхаттисгарх, район Канкер.

На шокирующих кадрах, опубликованных в Сети, видно, как группа селян пытается отпугнуть черного медведя. Видно, как животное бросилось на группу, а затем придавило одного из мужчин к земле и вцепилось в него когтями. Мужчина свернулся в клубок, пытаясь защититься, а селяне бросали в него палками. Заместитель рейнджера Нараян Ядав был ранен, пытаясь защитить Шанкара.

Медведь убил отца и сына / Фото: скриншот с видео

Лесной департамент пытается поймать медведя, а территория мониторится с помощью тепловых дронов. Они планируют усыпить зверя.

Аджу и Нараян поправляются в больнице.

