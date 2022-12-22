Отчаяние и изоляция России: в МИД Британии прокомментировали обращение Путина за помощью к КНДР

Джеймс Клэверли отметил, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине.

Обращение президента РФ Владимира Путина за помощью к Северной Корее свидетельствует об отчаянии.

Об этом сказал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли, передает Sky News.

"То, что Путин обращается за помощью к Северной Корее, свидетельствует об отчаянии и изоляции России. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине", — сказал Клеверли.

Ранее речь шла о том, что ЧВК "Вагнер" получила партию оружия из КНДР для российских военных, что свидетельствует о расширении роли компании в войне.

Еще осенью в США сообщили, что Северная Корея тайно поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов.

КНДР пытается это скрыть и выдать за поставки вооружений странам Ближнего Востока или Северной Африки, сообщили тогда в Вашингтоне.

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