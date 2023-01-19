"Отчаянно бьется за свою жизнь": аналитик прокомментировал "сигналы" Лукашенко по поводу войны против Украины

Военный эксперт прокомментировал слова белорусского диктатора Александра Лукашенко о том, что Украина не прибегает к "провокациям" против Беларуси.

Эту тему обсуждали в эксклюзивном интервью военный аналитик, полковник Петр Черник и корреспондентка ТСН.ua.

"Мне кажется, что внутренняя ситуация у Лукашенко невероятно сложная. Он нелегален и нелегитимен со всех точек зрения. Беларусь, по большому счету, находится в состоянии войны против Украины. Тяжелые ракетные удары: последний — в сторону Киева был нанесен с их стороны, а прежде были неоднократные пуски "Искандеров" в сторону Западной Украины, моего родного Львова... Лукашенко отчаянно бьется за свою жизнь?.. Да, он прекрасно осознает, что Путин может убрать его в любой момент. дает сигнал на собственную выживаемость. Чем это все закончится, сказать невероятно трудно", — отметил эксперт.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Украина якобы его приятно удивляет, поскольку не идет ни на какие провокации против Беларуси, хотя Запад ее, якобы, к этому "активно побуждает". Встреча прошла 19 января в Минске.

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