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"Отчаянный, панический и глупый шаг": в Эстонии прокомментировали частичную мобилизацию в России

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"Отчаянный, панический и глупый шаг": в Эстонии прокомментировали частичную мобилизацию в России

Фото: Associated Press

Страна-агрессор Россия начинает 21 сентября частичную мобилизацию – Владимир Путин подписал указ.

Объявление кремлевским "фюрером" частичной мобилизации для начавшейся войны вУкраина является паническим и бессмысленным шагом.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Путин и Россия объявили частичную военную мобилизацию. Это означает, что в Украину будет направлено больше людей и больше военной техники для ведения геноцидной войны против Украины. Это бесшабашный, панический и глупый шаг", — написал он.

Министр добавил, что Эстония и Европа будут стоять на стороне Украины.

Напомним, 21 сентября, диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.

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