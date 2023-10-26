"Отчет антихристу": в Сети показали фото Путина с религиозными лидерами РФ

Путин решил не менять свои "традиции" и усадил гостей на значительной дистанции от себя.
В среду, 25 октября, российский диктатор Владимир Путин в Кремле встретился с представителями религиозных объединений России.
Об этом пишут российские пропагандистские издания.
На встрече присутствовал "Z-патриарх" РПЦ Кирилл Гундяев, глава Центрального духовного управления мусульман РФ, главный раввин России и другие.
Путин решил не менять свои "традиции" и усадил гостей за огромным столом на значительной дистанции от себя. Диктатор сидел на одной половине стола – все религиозные деятели на другой. Также на заднем фоне виден охранник, который внимательно следит за мероприятием.
"Путин принял подчиненных в Кремле. Гундяев, муфтии, раввины и другие "ответственные товарищи" отчитывались антихристу о проделанной работе. Даже эстетически – отвратительное зрелище", — прокомментировал митрополит ПЦУ Евстратий (Заря).
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на эту встречу.
Ранее патриарх РПЦ Кирилл Гундяев заявил, что ядерное оружие позволило России остаться свободной и независимой страной и создавалось "под сенью" российских святых.
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