Отдадут ли ВСУ российские миллиарды: историческое решение ЕС для Украины

Как не сами деньги, так дивиденды от них!

В ЕС наконец-то согласились передать Украине все то, что они заработали от замороженных российских активов ! А это значит, что российские миллиарды заработают на ВСУ! В МИДе Чехии уже даже объявили сумму, которую в ближайшее время перечислят Украине!

Почему в ЕС так долго сомневались, какие страны готовы передать Украине изъятые российские миллиарды и сколько путинских активов держит в руках Запад, рассказывают журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский сообщил очень хорошую новость для всей Украины! Похоже, уже в ближайшее время Киев получит столь необходимые средства на оборону, но не в качестве подарка, а по справедливости как компенсацию от РФ. Страны-члены ЕС уже согласовали нюасы и готовы перечислить дивиденды, то есть деньги полученные от замороженных активов российского Центробанка, Украины.

"В рамках ЕС мы решили перечислить средства от замороженных активов российского Центробанка в пользу Украины. Только в этом году это может составить до 74 миллиардов крон — 3 миллиарда евро. 90% средств пойдут на военную поддержку для ВСУ. Россия должна заплатить за ущерб, причиненный ее захватнической войной", — сообщил глава МИД Чехии Ян Липовский.

Радует и то, что 90% всех полученных денег пойдут Вооруженным Силам Украины. Надеемся, что их сразу направят на покупку оружия и боеприпасов украинской армии, ведь Россия до сих пор ведет свое наступление на Харьковщине и планирует полномасштабное наступление на начало лета 2024 года. Поэтому войско должно быть укомплектовано и вооружено до зубов.

Следует отметить, что это решение возникло не здесь и не сейчас, а прошло очень продолжительный путь! На самом деле, еще 19 марта издание Блумберг написало, что в ЕС разработали механизм передачи Украине замороженных активов Центробанка России в пользу Украины. Там планировали обложить дивиденды, полученные от российских активов, а то, что осталось, передать Украине. Тогда речь шла именно о сумме, озвученной Липавским — 3 миллиардами евро, причем в год!

Российских активов на Западе очень много и это не удивительно, потому что там держать свои средства было надежно, по крайней мере, до 2022 года. Проблема в том, что они разбросаны по многим странам, в том числе 191 миллиард держит международный депозитарий Euroclear в Бельгии. Именно они приносят доходы, потому что лежат на депозите. И это далеко не малые средства. Так вот, за 2023 год депозитарий получил из них 4.4 миллиарда дивидендов. По замыслу европейцев, они должны пойти на восстановление Украины или на помощь ВСУ.

В Британии рашисты также имели еще 30 миллиардов евро государственных и еще 20 миллиардов евро активов частных лиц. Следующей идет Франция с 19 миллиардами евро арестованных российских государственных средств, и еще понемногу россияне хранили в США и Швейцарии. Но большинство стран пока не рассматривают передачу самих денег, пока речь идет только о дивидендах! Все из-за возможных юридических проблем.

Кто был первым?

Первыми о передаче Украине замороженных российских средств заговорили еще в 2023 наши друзья-британцы. Но тогда к ним обратились международные банки и попросили их не торопиться, а подумать о возможных последствиях. Вот как это описывали журналисты Bloomberg.

"Некоторые банкиры и юристы в Великобритании предупреждают, что громкие конфискации активов рискуют повредить репутации Лондона как международного финансового центра и могут вызвать вопросы верховенства права. Приоритетом для банков является определенная форма правовой защиты или возмещения от каких-либо будущих исков со стороны России против отдельных финансовых учреждений, причастных к конфискации активов, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Для предотвращения проблем, которые могут возникнуть при отчуждении российских денег в пользу Украины, создают альтернативные предложения.

Что передадут Украине?

Тогда же там и предложили обособить проценты, начисленные на арестованные активы, и передать их Украине, оставив сами активы неприкосновенными. Именно так и будет работать в дальнейшем.

Как сообщают европейские СМИ, Украина уже точно получит 3 миллиарда от ЕС, но не раньше июля, ведь такие финансовые транши требуют времени для подготовки. Но может ли это перерасти в установившийся проект и обеспечить Украину деньгами и ресурсами в долгий ящик?

Именно это планируют сделать немцы вместе с американцами.

Денег станет больше?

Там российские активы считают хорошим источником финансирования Украины, чтобы при этом сэкономить, где это возможно. Мы все помним, как долго республиканцы морочили всем голову и заявляли, что Америка и так много помогает Украине. Как пишет Блумберг, с помощью российских активов в Германии и США, эти пустые разговоры можно будет в будущем обойти.

"Правительство Германии готово поддержать план США по использованию будущих доходов, полученных от замороженных активов РФ, которые сосредоточены в странах Европы, для поддержки помощи Украине в размере 50 млрд долларов."

Bloomberg отмечает, что официальные лица США и стран ЕС говорят, что предложение США набирает обороты и, как ожидается, будет доминировать в переговорах между министрами финансов и руководителями центральных банков стран Группы семи, которые соберутся в Италии на ежегодную встречу, которая начнется 23 мая.

Но немецкие официальные лица не ожидают никакого окончательного соглашения до встречи лидеров стран Группы семи 13-15 июня, а также ее реализации до 2025 года, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности.

Ближайшая встреча в формате G7 состоится совсем скоро — накануне Международного Саммита мира в Швейцарии, который проводит Украина. Кроме долгожданных дискуссий о будущем мире, украинцы могут смело ожидать и новых важных решений от союзников, которые будут касаться большей и более широкой помощи Украине.

В феврале 2024 о передаче Украине российских активов упомянул и Зеленский.

По его мнению, этот шаг был бы личным ударом для Путина!

"Для него деньги — номер один. Если вы услышите его месседжи, то все вокруг денег. Он обеспечивает безопасность этих денег, даже замороженных активов за границей. Если все замороженные активы, все деньги передадут просто без условий Украине, думаю, что это очень его ослабит... Без крови, но это было бы очень точно. Тогда он будет звонить всем, не только мне, и искать, как закончить эту войну.

Тем временем президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он рассказал, что во вторник, 21 мая, были подробные доклады по ситуации на фронте и обеспечению обороны от министра обороны Украины Умерова и начальника Генштаба Баргилевича. Докладывал и главком Сырский.

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