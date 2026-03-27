Отдаст ли Трамп оружие для Украины Ближнему Востоку: Госдеп США прокомментировал слухи

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Реклама

На фоне обострения войны на Ближнем Востоке Соединенные Штаты Америки продолжают поставлять Украине необходимое вооружение , однако оставляют за собой право изменить приоритеты. В американском правительстве открыто заявляют, что собственные национальные интересы и потребности армии будут всегда стоять на первом месте.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Заявление Госдепа и приоритеты США

Государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции заверил, что ни одна единица оружия, предназначенная для защиты Украины от российского вторжения, не была перенаправлена на Ближний Восток. В то же время он не стал категорически исключать такую возможность в случае возникновения острой потребности.

Реклама

Комментируя слухи о вероятном перенаправлении военной помощи, Рубио подчеркнул, что речь идет о военных продажах через оплачиваемую НАТО программу PURL. По его словам, если Вашингтону понадобится пополнить свои запасы или выполнить миссию в своих национальных интересах, Америка всегда будет делать выбор в свою пользу, ведь это оружие ее производства.

Этого еще не произошло. Пока ничего не было перенаправлено, но это может произойти», — отметил американский чиновник.

Реакция европейских союзников и позиции Германии

Европейские партнеры уже предупредили администрацию Дональда Трампа о недопустимости использования украинских квот для других целей. Особенно жесткую позицию заняла Германия, ставшая крупнейшим спонсором Украины по возвращении Трампа в Белый дом. Представитель оборонного ведомства из блока канцлера Фридриха Мерца Томас Эрндль четко заявил, что оплаченная Берлином военная техника должна использоваться исключительно по назначению для нужд ВСУ.

В Министерстве обороны Германии добавили, что пока не получали от США никаких сигналов о срыве поставок по программе PURL.

Реклама

Слухи об остановке поставок и заявлениях Трампа

Между тем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также попытался успокоить общественность, подтвердив, что критически важное оборудование, включая ракеты-перехватчики, продолжает стабильно поступать в Украину. Он категорически опроверг слухи об остановке программы PURL , заверив, что европейские партнеры и дальше оплачивают военную технику для ВСУ, поэтому опасения относительно перенаправления оружия безосновательны.

В ходе презентации ежегодного отчета за 2025 год генсек подчеркнул, что критически важное оборудование стабильно передается украинским военным. С момента старта инициативы Украина уже получила около 75% всех ракет для батарей Patriot, а также программа покрыла 90% перехватчиков, которые используются в других системах противовоздушной обороны.

В то же время, президент США Дональд Трамп несколько смутил общественность, подтвердив, что боеприпасы и средства ПВО предназначены для Украины , действительно могут быть отправлены на Ближний Восток. В разговоре с журналистами 26 марта он заявил, что Соединенные Штаты поступают так постоянно, перемещая вооружение между разными странами в зависимости от оперативных потребностей.

Американский лидер объяснил, что у США полно запасов на складах в Германии и по всей Европе, поэтому иногда приходится «брать у одних и использовать для других». В конце разговора Трамп все же добавил, что ему еще нужно дополнительно уточнить конкретную информацию непосредственно относительно Украины.