Отдать РФ захваченные территории, а Украину не брать в НАТО: WSJ узнал детали "мирного плана" Трампа

Победа на выборах Дональда Трампа означает изменения для Украины. Советники нового президента выдвинули разные версии плана окончания войны в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на трех близких к Трампу людей.

Один из планов предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО в течение 20 лет.

"Этот план предусматривает замораживание линии фронта и создание 800-мильной демилитаризованной зоны (почти 1300 км). Пока неясно, кто будет охранять эту территорию, но силы США не будут включены в миротворческую миссию и не будут ее финансировать", — пишут журналисты.

"Мы можем осуществлять обучение и оказывать другую поддержку, но ствол оружия будет направлен в Европу. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не платим за это. Заставьте поляков, немцев, британцев и французов делать это", — сказал член команды Трампа.

Однако США намерены поставлять Украине оружие, чтобы умерить будущее российское нападение.

План также предусматривает оставить России примерно 20% территории Украины, которые страна-агрессор захватила.

Кроме того, Трампу представили еще один план. Кот Келлог и Фред Флейц, ранее работавшие в Белом доме Трампа, предлагают прекратить поставки оружия Киеву до тех пор, пока Украина не согласится на мирные переговоры с РФ.

"Украина все еще может попытаться вернуть утраченные территории, но ей придется делать это по пути дипломатических переговоров", — пишет WSJ.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что остановит войну в Украине. Впрочем, сегодня неизвестно, каким образом он планировал это сделать.

В своих публичных обещаниях остановить войну Трамп избегает конкретики о том, как будет вести переговоры с Путиным и Зеленским.

Зеленский заявил, что Украина не готова потерять Крым и Донбасс ради прекращения огня и установления мира.

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