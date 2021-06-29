Отдохнули на Майорке: в Испании почти 5 тыс. человек оказались на карантине из-за вспышки COVID-19

Люди развезли вирус по территории страны.
Почти 5 тыс. человек во всей Испании оказались на карантине из-за посещения Майорки, где зафиксировали новую вспышку COVID-19.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 июня.
В испанском Минздраве вспышкк коронавируса связывают с наплывом выпускников, которые приехали на Балеары, чтобы отпраздновать завершение учебного года. После отдыха развезли вирус по территории стране.
В Греции, чтобы поощрить молодежь вакцинироваться, за первое прививки дарить 150 евро. Сейчас в стране привили треть взрослого населения.
В свою очередь, Индия юудет просить Евросоюз признать индийский аналог AstraZeneca — вакцину CoviShield. Дело в том, что пока в ЕС утвердили к использованию только препарат, изготовленный в Великобритании. К слову, CoviShield — это первая вакцина от коронавируса, которая прибыла в Украину. С февраля по май украинцы получили 500 тысяч доз препарата.
Как сообщалось, комбинированное использование доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer демонстрирует эффективность. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета. Укол вакциной Pfizer лучше делать через четыре недели после прививки AstraZeneca.