Отдохнули на Майорке: в Испании почти 5 тыс. человек оказались на карантине из-за вспышки COVID-19

Отдохнули на Майорке: в Испании почти 5 тыс. человек оказались на карантине из-за вспышки COVID-19

Люди развезли вирус по территории страны.

Почти 5 тыс. человек во всей Испании оказались на карантине из-за посещения Майорки, где зафиксировали новую вспышку COVID-19.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 июня.

В испанском Минздраве вспышкк коронавируса связывают с наплывом выпускников, которые приехали на Балеары, чтобы отпраздновать завершение учебного года. После отдыха развезли вирус по территории стране.

В Греции, чтобы поощрить молодежь вакцинироваться, за первое прививки дарить 150 евро. Сейчас в стране привили треть взрослого населения.

Новости мира: почти 5 тысяч испанцев оказались на карантине

В свою очередь, Индия юудет просить Евросоюз признать индийский аналог AstraZeneca — вакцину CoviShield. Дело в том, что пока в ЕС утвердили к использованию только препарат, изготовленный в Великобритании. К слову, CoviShield — это первая вакцина от коронавируса, которая прибыла в Украину. С февраля по май украинцы получили 500 тысяч доз препарата.

Как сообщалось, комбинированное использование доз вакцин от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и американской Pfizer демонстрирует эффективность. Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета. Укол вакциной Pfizer лучше делать через четыре недели после прививки AstraZeneca.

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