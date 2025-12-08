Отдых на знаменитом курорте закончился для людей трагедией — что произошло (фото)

Отдых закончился трагедией / © Pexels

Реклама

На испанском острове Тенерифе три человека погибли и еще несколько получили травмы из-за мощной волны, накрывшей популярную туристическую локацию на скалах Лос-Гигантес.

Об этом со ссылкой на сообщения местных изданий пишет Independent.

Трагедия произошла в воскресенье, 7 декабря, вечером, когда резкий штормовой удар накрыл природный бассейн у скал и смел людей в море.

Реклама

По сообщениям медиа, в воду была сметена 55-летняя женщина, 35-летний мужчина, а также еще один мужчина, возраст которого пока неизвестен.

Людей изгнали из воды и пытались спасти, однако не удалось.

Еще одна женщина пережила остановку сердца. Ее реанимировали и вертолетом доставили в больницу в Санта-Крус-де-Тенерифе. Также в больницу была госпитализирована 39-летняя пострадавшая со средними травмами. Известно и еще об одной пострадавшей, помощь которой оказали на месте.

Спасательная операция, к которой присоединили морскую службу, медицинские вертолеты, скорые и полицию, продолжалась вдоль побережья, однако новых пропавших не обнаружили.

Реклама

Правительство Канарских островов предупредило жителей остерегаться бурных вод (Пуэрто-де-ла-Крус)

Предупреждение о шторме и нарушении запрета

По данным властей Канарских островов, там накануне было объявлено предупреждение об экстремальных волнах до 5 метров. Местных жителей и туристов просили не приближаться к побережью.

Мэр муниципалитета Сантьяго-дель-Тейде Эмилио Наварро подтвердил в комментарии местному источнику La Radio Canaria, что пострадавшие проигнорировали ограждения и предупреждения, установленные гражданской полицией и Гвардией.

Откуда приехали погибшие туристы, пока неизвестно.

Местные говорят, что схожий случай был примерно месяц назад, в октябре 2025-го.

Реклама

Тогда подобные волны унесли жизни трех человек в муниципалитете Ла-Гуанча, также на Тенерифе. 15 человек получили травмы во время серии опасных волн вдоль побережья Канаров.

Напомним, семилетняя девочка ударилась о стеклянную дверь отеля на Тенерифе . Она повредила ногу в результате удара. Ребенок думал, что стеклянная дверь открыта, ударилась о стекло. Обломки от него нанесли девочке множественные рваные раны на левой икре, левом колене и правой щеке.