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Отдых обернулся смертью матери: женщина вспыхнула на глазах у своих детей
В Австралии женщина получила ожоги во время приготовления угощения своим детям. Она скончалась в больнице.
В Австралии женщина, решившая приготовить для детей зефир на палочке, вспыхнула у них на глазах.
Об этом сообщает News.com.au.
Инцидент произошел во дворе частного дома в Сиднее. 38-летняя Шарлотта Роуз-Энн Хилл жарила барбекю, а затем решила сделать детям сладкое угощение.
Во время разжигания мангала огонь неожиданно перебросился на женщину. Ее 11-летний сын и 7-летняя дочь начали звать на помощь. Из дома прибежал муж женщины, и вместе с сыном они смогли потушить пламя.
Женщина получила тяжелые ожоги рук и лица. После первой из нескольких запланированных операций она чувствовала себя хорошо. Однако 10 июля ее состояние резко ухудшилось. Помочь Хилл врачи не смогли.
«Мне позвонили по телефону, и это был самый страшный звонок, который только можно получить», — рассказала двоюродная сестра австралийки.
Напомним, в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке задержали австралийца, который собирался вылететь в Перт. Полиция расследует его возможную причастность к смерти 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в чемодане.