Отдых обернулся смертью матери: женщина вспыхнула на глазах у своих детей

Женщина скончалась в больнице

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В Австралии женщина, решившая приготовить для детей зефир на палочке, вспыхнула у них на глазах.

Об этом сообщает News.com.au.

Инцидент произошел во дворе частного дома в Сиднее. 38-летняя Шарлотта Роуз-Энн Хилл жарила барбекю, а затем решила сделать детям сладкое угощение.

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Во время разжигания мангала огонь неожиданно перебросился на женщину. Ее 11-летний сын и 7-летняя дочь начали звать на помощь. Из дома прибежал муж женщины, и вместе с сыном они смогли потушить пламя.

Женщина получила тяжелые ожоги рук и лица. После первой из нескольких запланированных операций она чувствовала себя хорошо. Однако 10 июля ее состояние резко ухудшилось. Помочь Хилл врачи не смогли.

«Мне позвонили по телефону, и это был самый страшный звонок, который только можно получить», — рассказала двоюродная сестра австралийки.

Напомним, в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке задержали австралийца, который собирался вылететь в Перт. Полиция расследует его возможную причастность к смерти 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в чемодане.

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