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Отдых в дыму: после 50-градусной жары масштабно горят популярные турецкие курорты (фото, видео)

Отдых в дыму: после 50-градусной жары масштабно горят популярные турецкие курорты (фото, видео)

Anadolu Agency

Мощный лесной пожар уже добрался до курортной Анталии.

В Турции, где несколько дней температура воздуха достигала отметок до + 50 °С, вспыхнули масштабные лесные пожары. Горит вблизи популярных курортов, где пожар охватил районы возле города Манавгат, который расположен вблизи Анталии и Сиде. С пляжей Сиде видны черные клубы дыма. Людей уже эвакуируют.

Об этом пишут 61saat, Anadolu и Hurriyet.

Предварительно говорят, что пожар возник якобы в районе Еникой. В то же время, местные чиновники предполагают, что загорелось сразу в четырех точках. Огонь, как отмечается, быстро распространился под влиянием ветра, а дым видно за километры. Для ликвидации возгорания привлечена авиация и спецмашины.

Власти также сообщили, что огонь распространился на жилые районы, а жителей в некоторых районах уже эвакуировали. Местные власти уже назвали стихию сильнейшем пожаром в истории региона.

Информации о пострадавших пока нет. Известно, что огонь повредил некоторые дома, погибли животные.

Жители и туристы выкладывают в социальные сети видео, на которых видно как Анталию заволокло густым черным дымом.

Напомним, 23 июля сообщалось, что на черноморском побережье Турции не утихает наводнение.

Как сообщалось, в США вспыхнули масштабные лесные пожары. Горит вдоль всего Западного побережья — сразу в 12 американских штатах.