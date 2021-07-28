Отдых в дыму: после 50-градусной жары масштабно горят популярные турецкие курорты (фото, видео)

Отдых в дыму: после 50-градусной жары масштабно горят популярные турецкие курорты (фото, видео)

Мощный лесной пожар уже добрался до курортной Анталии.

В Турции, где несколько дней температура воздуха достигала отметок до + 50 °С, вспыхнули масштабные лесные пожары. Горит вблизи популярных курортов, где пожар охватил районы возле города Манавгат, который расположен вблизи Анталии и Сиде. С пляжей Сиде видны черные клубы дыма. Людей уже эвакуируют.

Об этом пишут 61saat, Anadolu и Hurriyet.

Предварительно говорят, что пожар возник якобы в районе Еникой. В то же время, местные чиновники предполагают, что загорелось сразу в четырех точках. Огонь, как отмечается, быстро распространился под влиянием ветра, а дым видно за километры. Для ликвидации возгорания привлечена авиация и спецмашины.

Власти также сообщили, что огонь распространился на жилые районы, а жителей в некоторых районах уже эвакуировали. Местные власти уже назвали стихию сильнейшем пожаром в истории региона.

Информации о пострадавших пока нет. Известно, что огонь повредил некоторые дома, погибли животные.

Жители и туристы выкладывают в социальные сети видео, на которых видно как Анталию заволокло густым черным дымом.

KAHRAMANLARIMIZ #MANAVGAT İÇİN MÜCADELEDE!



Antalya #Manavgat 'ta çıkan orman yangınına müdahalelerimizi aralıksız sürdürüyoruz.



Hava ve kara gücümüz zorlu şartlara rağmen yangını kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriyor.



Dualarımız kahramanlarımızla. pic.twitter.com/Whocerw1gN — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 28, 2021 Manavgat'ta evler yanıyor! Manavgat ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın nedeniyle 3 mahalle boşaltıldı. #manavgat #antalya pic.twitter.com/Xyj54ctxVt — Antalya Hakkinda (@HakkindaAntalya) July 28, 2021

Напомним, 23 июля сообщалось, что на черноморском побережье Турции не утихает наводнение.

Как сообщалось, в США вспыхнули масштабные лесные пожары. Горит вдоль всего Западного побережья — сразу в 12 американских штатах.

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