Отдых в Таиланде для украинцев изменится: какой неприятный сюрприз приготовило правительство страны

Таиланд / © Associated Press

Таиланд решил пересмотреть одну из своих наиболее благоприятных для туристов и отменить 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран и территорий, среди которых есть и Украина. Власти объясняют нововведение борьбой с нелегальной работой иностранцев и деятельностью международных преступных сетей.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Соответствующее решение во вторник одобрил кабинет министров страны. Программу 60-дневного безвизового въезда ввели после пандемии COVID-19 как один из шагов для восстановления туристической отрасли, которая является ключевой для экономики Таиланда.

Украина тоже входила в перечень стран, граждане которых могли пользоваться 60-дневным безвизовым режимом. Поэтому новые правила коснутся и украинских туристов, которые планируют путешествия в Таиланд.

После изменений иностранные туристы, в частности граждане Австралии, Сингапура, США и других стран из списка, смогут находиться в стране без визы только 30 дней вместо 60. Для части государств также вернут оформление визы по прибытии.

Правительство Таиланда заявляет, что безвизовыми программами начали злоупотреблять иностранцы, которые нелегально работали в сферах, зарезервированных для граждан страны. Также власти связывают часть нарушений с международными преступными сетями.

Ужесточение правил происходит на фоне проблем в туристической отрасли. Количество иностранных посетителей до сих пор не вернулось к допандемическому уровню, а ситуацию дополнительно осложняет конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого растут расходы на топливо и сокращается спрос на дальние путешествия.

Агентство экономического планирования Таиланда уже снизило прогноз по количеству иностранных туристов — от 35 миллионов до 32 миллионов человек. В ведомстве отметили, что это означает второе подряд ежегодное сокращение туристического потока.

Таиланд считается одной из самых зависимых от туризма экономик Азии. После пандемии страна активно упрощала правила въезда для иностранцев, чтобы стимулировать восстановление отрасли.

