Отец бумажных денег: как Франклин сделал доллар уникальным

Изобретатель, издатель, ученый, дипломат и один из основателей США Бенджамин Франклин был ранним новатором типографских техник, использовавших цветные волокна, водяные знаки и отпечатки природных объектов, таких как листья, чтобы усложнить подделку его банкнот. Команда из Университета Нотр-Дам осветила его методы с помощью высокотехнологичных сканирующих техник, раскрывших более подробную картину методов Франклина, и при этом назвали еще одну причину, почему Франклин изображен на банкноте номиналом 100 долларов.

Об этом пишет Associated Press.

Новое исследование, опубликованное 17 июля в журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences", описывает данные, собранные с помощью таких техник, как спектроскопия и флуоресцентные тесты, использующие свет для идентификации элементов, таких как углерод, кальций и калий, в тестовых образцах. Исследователи использовали электронные микроскопы для получения изображений мелких деталей.

По словам главного автора Хачатура Манукяна, профессора физики из Университета Нотр-Дам, целью было узнать больше о материалах, которые использовали Франклин и его сеть печатников, и как они помогали отличать их банкноты от дешевых копий.

Целью было раскрыть, какой тип материала они использовали, — отметил Манукян в интервью. "И потом мы нашли очень интересные отличия между этими деньгами и другими".

Исследователи изучали пристрастие Франклина к включению водяных знаков, малых волокон, окрашенных в индиго, и "заполнителей" специальных кристаллов в напечатанных банкнотах, чтобы создать препятствия для подробников. В работе также отмечается использование Франклином "печати природы" — техники, с помощью которой он передавал подробные венозные узоры листьев деревьев на печатные пластины.

Купюра номиналом двадцать шиллингов Пенсильванийской банкноты, напечатанная Бенджамином Франклином 10 августа 1739 г., с выштампованными образцами листьев, которые подробникам было трудно воспроизвести/AP

Эти техники создали многочисленные помехи для потенциальных поддельников. А те, конечно, пытались снизить свои затраты и часто не спешили усовершенствовать собственные печатные техники. "Заполнители" Франклина делали банкноты более прочными, тем самым продлевая их жизнь по сравнению с более дешевой бумагой, которая была более популярна среди преступников, а его окрашенные волокна создавали еще один барьер для изготовления подделок.

Так же, природные изображения, изготовленные с помощью метода печати природы Франклина, создавали мелкие детали, которые было особенно сложно образовать в точной копии для менее искусных печатников.

Команда Нотр-Дам также узнала, что Франклин разработал собственные чернила на основе графита в то время, когда конкурирующие типографии в основном использовали чернила, полученные из “boneblack” — вещества, похожего на древесный уголь, получаемый путем нагревания костей животных до высоких температур в печи., что ограничивало поток кислорода. Значение чернил на основе графита Франклина не очевидно и требует дальнейших исследований.

Однако позже, во время Войны за независимость, вспыхнула волна подделки денег, многие из которых, похоже, были изготовлены с помощью Британской армии, и в результате позднее правительство США на протяжении десятилетий избегало использования бумажных купюр в пользу монет. Потребность пересмотреть эту политику возникла только в начале Гражданской войны в 1861 году, когда федеральное правительство впервые одобрило печать долларовых банкнот, получивших название "гринбеков".

Синие волокна на банкноте Делавера, напечатанной Дж. Адамсом 1 января 1776 года. Подробникам было трудно воспроизвести эту банкноту/AP

Среди характеристик американских банкнот, конечно, были цветные волокна. Их используют и по сей день, хотя в более современном виде. Например, современная американская валюта содержит встроенную "защитную ленту" в банкнотах номиналом в $5 или более, хотя она теперь представляет собой тонкую вертикальную полосу, флуоресцирующую под ультрафиолетовым светом.

