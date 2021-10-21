Отец держал руку и ногу ребенка: в Великобритании заживо сгорел мальчик

Ошибка мужчины погубила жизнь мальчика.

В Великобритании маленький мальчик погиб в пожаре после того, как его отец ошибочно поверил, что он отвез его в безопасное место.

Об этом пишет издание Mirror.

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Трехлетний Зак Харви в момент трагедии находился с братом и 28-летним отцом Шоном. Отец жил в фургоне после развода с женой. В тот день он решил взять к себе детей.

Чтобы обогреть фургон отец включил тепловентилятор. Однако забыл выключить его на ночь, из-за чего произошел пожар.

Мужчина опомнился и начал спасать детей. Дым быстро заполнил фургон. Отец думал, что схватил двоих детей за руки, но оказалось, что он держал руку и ногу только одного мальчика. А Зак остался в огне.

Спасенного мальчика доставили в больницу, он получил 40% ожогов.

Мать детей сказала, что отец понял, что произошло только после того, как вышел из фургона. После инцидента он мог мало что вспомнить.

Напомним, в Индии 12-летнего мальчика похитили и сожгли заживо после ссоры из-за воздушного змея.

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