Отец и сын из РФ убили женщину в Латвии ради ее апартаментов на берегу моря: при чем здесь Украина

Отец и сын из России проведут 20 лет в тюрьме за убийство ради квартир в Латвии.

Два гражданина России организовали похищение и убийство жительницы Латвии с целью завладения ее жилым комплексом стоимостью 4 миллиона евро. Районный суд Видземского пригорода Риги приговорил их к 20 годам заключения, после отбытия которого преступников депортируют в РФ.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В феврале 2024 года украинские и латвийские полицейские задержали участников организованной преступной группы, похитивших и убивших жительницу Латвии ради ее недвижимости. У женщины был жилой комплекс стоимостью более четырех миллионов евро на берегу моря в курортном городе Саулкрасты. Имение состояло более чем из тридцати апартаментов, паркингов и других инфраструктурных объектов, которые она сдавала в аренду.

В основу приговора Латвийского суда легла доказательная база, которую украинские полицейские собрали в отношении четырех фигурантов этой преступной группы.

Россиянин, убивший латышку ради виллы / Фото: Национальная полиция Украины

Россиянин, убивший латвийку ради виллы / Фото: Национальная полиция Украины

О состоянии потерпевшей узнали двое граждан Российской Федерации, живших в Латвии в статусе беженцев и решили завладеть ее имуществом. Для этого они "пригласили" трех знакомых граждан Украины, специально приехавших в Латвию для реализации преступного умысла. Исполнители выманили женщину из здания, силой затащили в машину и вывезли за пределы города. Там они пытали потерпевшую и требовали переписать на них имение, а когда она отказалась – убили.

Чтобы раскрыть это преступление, украинские и латвийские полицейские создали совместную международную следственно-оперативную группу. Во время ее работы латвийские полицейские заключили под стражу организаторов из России, а оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции идентифицировали и задержали всех украинских фигурантов — в частности "черного" нотариуса, подделавшего документы на право собственности убитой недвижимостью.

Следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы сообщить им о подозрении за похищение человека (ч. 3 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины), умышленное убийство по предварительному сговору (п.3, 9, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины), мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой (ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины) и подделка официального документа нотариусом по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 Уголовного Кодекса Украины). Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Досудебное расследование в отношении украинских фигурантов продолжается. Россиян уже приговорили по аналогичным статьям латвийского Уголовного Кодекса к двадцати годам лишения свободы.

Напомним, 31 мая в немецком городе Мангайме на юго-западе страны неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на ультраправого общественного активиста Михаэля Штюрценбергера, известного своей критикой ислама.

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