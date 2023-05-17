Отец повесил и утопил 4-летнюю дочь и послал маме видео с ее криками

Его до сих пор разыскивает полиция.

В Бразилии полиция разыскивает отца после того, как он якобы убил свою дочь, повесил ее перед тем, как утопить, и отправил ужасные видео ее страдания матери ребенка.

По данным GMC, на одном из снимков видно, что малыша повесили на веревке перед тем, как утопить. Ее тело было найдено на берегу реки со связанными ногами и руками.

Надиро да Силва де Соуза ранее выиграл частичную опеку над дочерью Марией. В прошлую пятницу, 12 мая, они пропали без вести во время второго разрешенного короткого визита в Терра-Рику.

Сообщается, что рыбаки обнаружили автомобиль, в котором они ехали, брошенным на берегу реки Паранапанема в субботу, 13 мая.

Надир с дочерью / Фото: Newsflash

Затем офицеры военной полиции и пожарные обнаружили тело девочки в притоке этой реки. Они все еще ищут отца.

Мать девушки Беатрис Сильва Феликс сообщила местным СМИ, что ее бывший отправлял тревожные сообщения, такие как "она уже мертва" и "вы никогда ее больше не увидите".

По ее словам, он также послал записи ее плача и крика, когда она тонула.

Полиция заявила, что отец совершил ужасное убийство, поскольку он не мог смириться с тем, что его покинула жена, или что она была основным опекуном их ребенка.

Беатрис сказала местным СМИ: "Я говорю матерям, имеющим детей, позаботьтесь о них. Очень тяжело терять ребенка. Это невыносимая боль. Просто зная, что никогда больше не увижу свою дочь. Она была ангелом, у нее не было ни к кому злобы, она здесь всем нравилась, я никогда не предполагала, что это произойдет со мной.

Пара была вместе четыре года, но развелась более двух лет назад. Беатрис утверждала, что де Соуза стал агрессивным, когда она была беременна, поэтому она ушла от него.

Только в начале этого месяца суд принял, что он сможет проводить несколько дней со своей дочерью. Беатрис утверждала, что это был только второй визит.

Напомним, количество казней в 2022 году стало рекордным в мире за последние пять лет. В прошлом году в мире казнили 883 человека.

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