Отец с сыном из Пензы решили стать штурмовиками, подписав контракты с МО РФ. Но в зону так называемой "СВО" они так и не доехали, потому что были избиты пьяными сослуживцами.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"И отправились кто куда – отец в больницу, а сынок в яму под решеткой. Последний с детства не видел правым глазом, но пьяным сослуживцам – Майами, Быку и Лимону – этого показалось мало", – подчеркнул журналист.

Барт отправил прощальное сообщение

По словам родственницы "пострадавших", у ее брата: сломанные ребра, порванное легкое, пробитая голова в трех местах, черепно-мозговая травма, поврежден левый глаз. Девушка куда только не обращалась, но все напрасно.

"Медицинская работница сказала, что отец может не дожить до утра", – констатировала родственница.

Пока она не знает ничего о состоянии и судьбе своего отца и брата.

Родственница жалуется, что ее отца и брата, которые ехали на войну в Украину, избили сослуживцы

Как сообщили в Генштабе, по состоянию на утро 30 апреля 2024 г. ВСУ уничтожили 468 720 солдат армии РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1250 военных.

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