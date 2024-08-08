Отец выстрелил в судей конкурса красоты, потому что дочь заняла только четвертое место — видео

Региональный конкурс красоты в Альтамире, Бразилия, закончился трагедией после того, как отец одной из участниц начал стрелять в судей, потому что его дочь заняла только четвертое место.

Об этом сообщает Oddity Central.

Инцидент произошел 28 июля, после окончания конкурса красоты II Baile da Escolha da Rainha в Альтамире. Приблизительно через несколько часов после окончания конкурса отец одной из участниц, местный фермер по имени Себастьян Франциско, начал выражать свое недовольство четвертым местом, которое заняла его дочь, ставя под сомнение решение судей и критерии оценки. Несмотря на то, что в помещении была частная охрана и военная полиция, разгневанный отец не обращал на это внимания, и в какой-то момент достал пистолет и попытался выстрелить в одного из судей, но в него выстрелила полиция.

По словам очевидцев, Франциско счел четвертое место своей дочери на конкурсе красоты унижением, поскольку считал своего ребенка "бесспорной победительницей". Недоволен объяснениями судей, он попытался взять дело в свои руки, но был застрелен, прежде чем успел навредить другим людям. Владелец ранчо был доставлен в больницу, но он скончался в результате полученных ранений.

Сообщается, что зал, в котором произошли трагические события, был переполнен, и у офицеров не было выбора, кроме как стрелять в отца, чтобы защитить присутствующих. Он успел произвести несколько выстрелов со своего револьвера, прежде чем его схватили, а еще один человек получил ранения и был госпитализирован.

В настоящее время ведется расследование этого инцидента с целью определить, могла ли военная полиция предотвратить смерть отца.

Напомним, жена порезала мужа, найдя пикантные фото "молодой женщины". Как оказалось, на фотографиях была она.

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