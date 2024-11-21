Отец заставил своего 13-летнего сына заниматься сексом: все закончилось неожиданно

В Британии отца приговорили к четырем годам за то, что он нанял секс-работницу для своего 13-летнего сына и предложил ему кокаин.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Мужчина утверждал в суде, что был "хорошим отцом" и не выказывал никаких угрызений совести, говоря, что организовал услуги проституток, чтобы ободрить сына после разрыва романтических отношений.

Человек, имя которого не может быть названо, договорился с двумя секс-работницами о встрече в отеле в Лондоне.

Затем он сказал своему сыну "не будь болваном", когда парень сказал, что не хочет заниматься сексом с 26-летней девушкой.

Он также предложил сыну затянуться кокаином, но мальчик ответил: "Мне всего 13, это смешно".

Отец признал себя виновным в том, что втянул ребенка в сексуальные отношения, а также предлагал ему кокаин.

Прокурор Джудит Бенсон сказала, что мать мальчика неохотно согласилась на то, чтобы он провел ночь с отцом. Когда она все узнала, обратилась в полицию.

Когда две женщины приехали, отец сказал им, что его сыну уже 18 лет. Затем парня отвели в отдельную комнату, где он неохотно разрешил 26-летней секс-работнице совершить с ним половой акт. В заявлении в полицию мальчик сказал, что не хотел этого делать и ощущал отвращение. После этого отец заплатил женщинам по 150 фунтов стерлингов, и они удалились.

Судья приговорил его к четырем годам лишения свободы за организацию сексуального преступления против ребенка.

Напомним, в Тернопольской области из-за молитвы бабушка истязала внука.

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