Отец заставил сына 17 часов играть на смартфоне: за что он его наказал

Мужчина считает, что его ребенок много времени проводит в мобильных играх.

Житель Китая по фамилии Хуан, обнаружив, что его сын незаметно играет в мобильные игры до поздней ночи, решил наказать его, заставив его играть 17 часов подряд.

Об этом сообщает The New Paper.

Мужчина заметил, что мальчик тайно играет на смартфоне всю ночь вместо выспаться перед учебой.

Отец позвонил в школу, попросив отпустить мальчика на один день. Затем он объявил сыну, что он будет играть весь день, но не спать. Сначала тот был очень рад, но впоследствии выяснилось, что отец не намерен нарушать поставленные условия. Хуан сидел рядом с сыном и следил, чтобы он не прерывался. В результате мужчина заставил мальчика играть 17 часов подряд.

Через некоторое время ребенок уснул за игрой, но отец разбудил его и потребовал продолжения. В конце концов, школьник умолял о помиловании и обещал больше никогда не делать этого ночью.

Ранее стало известно, что индийский заключенный Кайшар Али проглотил мобильный телефон во время осмотра офицером-хранителем.

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