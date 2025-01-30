Отец застрелил свою дочь из-за видео в TikTok, считая их "неприемлемыми"

Полицейские рассматривают мотивы преступления, в том числе и так называемое убийство чести.

В Пакистане мужчина убил свою дочь из-за видео на платформе TikTok.

Об этом пишет BBC со ссылкой на комментарий полиции.

Гражданин США Уль-Хака Анвара сам признался в преступлении. Он застрелил свою дочь – 14-летнюю Хиру из-за того, что не одобрял ее публикации в TikTok.

По сообщению полицейских, рассматриваются все версии преступления, в том числе и так называемое убийство чести (убийство, совершенное членом семьи мужского пола против членов семьи женского пола, которые, по их мнению, навлекли на семью бесчестия – ред.), что не редкость в Пакистане.

Согласно данным правозащитных групп, в Пакистане каждый год в результате таких убийств гибнут сотни женщин. Их обычно убивают родственники, утверждающие, что таким образом защищают честь своей семьи.

Что известно об убитой девочке

Как отметил представитель полиции, семья убитой Хиры Анвар "имела возражения относительно ее одежды, образа жизни и общения".

Семья 25 лет прожила в США и недавно переехала в Пакистан, а именно в город Кветта.

Пользователь TikTok Хира стала задолго до переезда.

Полиция сообщила, что арестован как отец девочки, так и его шурин.

Если их признают виновными в убийстве чести, мужчинам грозит пожизненное заключение. Такое наказание ввело правительство в 2016 году, изменив законодательство Пакистана. Раньше они могли избежать тюремного срока, если их помиловала семья жертвы.

Между тем, в Украине женщину осудили за убийство собственного ребенка. 38-летняя жительница Харькова родила дома, а затем положила девочку в пакет, где она скончалась. На суде женщина отрицала свою вину.

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