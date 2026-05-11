Отечное лицо и плотная охрана: что заметили у Путина на параде

Владимир Путин на параде / © Associated Press

Появление российского диктатора Владимира Путина на параде в Москве снова спровоцировало обсуждение состояния его здоровья. Пользователи соцсетей и комментаторы обратили внимание на его отечное лицо, заметно состарившийся вид и напряженное поведение.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Россия провела очередной парад к годовщине победы над нацистской Германией в более сдержанном формате. На мероприятии не показали ни тяжелой бронетехники, ни баллистических ракет. Однако внимание многих привлекли не заявления Путина о якобы "справедливой" войне против Украины, а его внешний вид.

Украинский комментатор Антон Геращенко опубликовал фото 73-летнего российского лидера и саркастически написал: "Лицо "победителя" и лидера "сверхдержавы". Он также пошутил, что "похоже, санкции добрались даже до ботокса Путина".

Мониторинговая группа "Крымский ветер" отметила, что диктаторы в истории часто резко старели перед падением режима или смертью.

"Ученые связывают это с хроническим стрессом, параноидальным страхом потерять контроль и изоляцией, которые ускоряют старение организма", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья Путина уже давно является предметом обсуждения. В конце 2025 года наблюдатели обратили внимание на его руки во время встречи с главой российского движения "Здоровое Отечество" Екатериной Лещинской. На кадрах были видны выступающие вены, сухая морщинистая кожа и напряженные движения пальцев. После распространения видео в соцсетях и польских медиа украинские источники предположили, что российский лидер мог чувствовать боль.

Противник Путина Леонид Невзлин назвал сокращенный парад без военной техники символом ослабления власти российского диктатора.

"Режим устроен так, что вопрос о его будущем превратился в вопрос о здоровье одного старика. Речь уже не о выборах, политическом курсе или расколе в элитах. Речь идет о кардиограмме и виде слабых рук", — заявил он.

Украинский аналитик Иван Яковина предположил, что этот парад может стать для Путина последним.

Российский бизнесмен Михаил Ходорковский также подверг критике российского диктатора, заявив, что тот использует победу СССР над нацистской Германией в собственных пропагандистских целях.

"На пустой площади, почти без военной техники, под куполом радиоэлектронной борьбы он пытается присвоить чужую победу, чтобы оправдать собственную позорную, преступную войну", - сказал Ходорковский.

По его словам, вместо общенационального праздника Россия получила "личную спецоперацию одного глубоко напуганного стареющего диктатора".

Украинский комментатор Алексей Копытько заявил, что Путин теряет даже часть своих фанатичных сторонников войны. По его словам, на параде в центре внимания был "не лидер сверхдержавы, а уставший старик с бегающим взглядом, которого еще терпят".

Копытько также обратил внимание на усиленные меры безопасности вокруг Путина.

"Охрана всегда присутствует, это протокол, но никогда еще не было такого плотного кольца. Либо сам Путин боится, либо его таким образом запугивают и разгоняют страх, только усугубляющий паранойю", - отметил он.

По мнению комментаторов, российский диктатор все больше выглядит изолированным в собственном "пузырьке безопасности". Это происходит на фоне больших потерь русской армии в войне против Украины. По данным, только за первую неделю мая Россия потеряла 7480 военных убитыми, ранеными и пленными. Это означает одну потерю примерно каждые 80 секунд.

